Фоторепортаж Александрита Счастливого.
Выставка собак в Туле: фоторепортаж
25 ноября в ДК «Косогорец» прошли выставки собак регионального и всероссийского масштаба.
Участники соревновались за звание чемпиона Федерации любительского собаководства и кандидата в чемпионы.
Кинологический клуб «Чемпион» организовал монопородную выставку и выставку собак всех пород «Осенний кубок – 2018». В этот день также прошла региональная выставка собак всех пород, организованная клубом «Аванти».
Myslo подготовил для вас большой фоторепортаж.
Галерея
Другие статьи по темам
Место