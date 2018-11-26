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Выставка собак в Туле: фоторепортаж
Фоторепортаж Александрита Счастливого.

Выставка собак в Туле: фоторепортаж

25 ноября в ДК «Косогорец» прошли выставки собак регионального и всероссийского масштаба.

Участники соревновались за звание чемпиона Федерации любительского собаководства и кандидата в чемпионы.

Кинологический клуб «Чемпион» организовал монопородную выставку и выставку собак всех пород «Осенний кубок – 2018». В этот день также прошла региональная выставка собак всех пород, организованная клубом «Аванти».

Myslo подготовил для вас большой фоторепортаж.

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Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 7
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 8
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 9
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 10
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 11
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 12
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 13
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 14
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 15
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 16
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 17
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Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 31
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 32
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 33
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 34
Выставка собак в ДК "Косогорец", Фото: 35
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