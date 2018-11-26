Выставка собак в Туле: фоторепортаж

Фоторепортаж Александрита Счастливого.

25 ноября в ДК «Косогорец» прошли выставки собак регионального и всероссийского масштаба.

Участники соревновались за звание чемпиона Федерации любительского собаководства и кандидата в чемпионы.

Кинологический клуб «Чемпион» организовал монопородную выставку и выставку собак всех пород «Осенний кубок – 2018». В этот день также прошла региональная выставка собак всех пород, организованная клубом «Аванти».