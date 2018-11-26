В Туле следователи арестовали имущество ЗАО «Этон-Энергетик» на 30 млн рублей

Фото из архива Myslo.

В рамках предварительного расследования следователи провели обыск на предприятии и изъяли финансово-хозяйственную документацию. Также обыски были проведены по месту жительства и по месту регистрации генерального директора ЗАО «Этон-Энергетик», в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.



Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, на основании ходатайства следователя наложен арест на имущество предприятия в сумме, превышающей 30 миллионов рублей. Эти меры направлены на обеспечение возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба.

Напомним, СК продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства ЗАО «Этон-Энергетик» по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

По версии следствия, в период с ноября 2016 года по март 2018 года руководство ЗАО «Этон-Энергетик» свыше двух месяцев не выплачивало работникам заработную плату.