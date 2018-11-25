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Туляк шел по обочине без фликеров на одежде и попал на штраф

Туляк шел по обочине без фликеров на одежде и попал на штраф

Но мужчина собирается в суде доказать, что штраф выписан ему незаконно.

В Ленинском районном суде началось рассмотрение жалобы о привлечении пешехода к административной ответственности за движение вдоль проезжей части.
 
И. Матненко был оштрафован на 500 рублей за то, что в темное время суток шел по неосвещенному участку дороги без светоотражающих элементов.
 
Мужчина в жалобе указал, что вышел из автобуса на остановке для общественного транспорта и далее продолжил путь по обочине из-за того, что тротуара для движения пешеходов нет. В это время его остановили сотрудники ГИБДД, которые пояснили, что он нарушил ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ, было составлено постановление и выписан штраф в размере 500 рублей.
 
Матненко уверен, что событие вмененного ему правонарушения отсутствует, так обочина, по которой он следовал, входит в состав населенного пункта, а значит должна быть освещена фонарями. На основании изложенного, заявитель просит постановление по делу об административном правонарушении отменить, производству по делу прекратить.       
 
По жалобе назначено открытое судебное заседание на 27 ноябряв здании Ленинского районного суда Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:27 +8
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