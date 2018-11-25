Опасаясь лишиться отпуска, туляк погасил штраф за пьяное вождение
Пока же приставы не запретили мужчине выезд за границу, платить штраф он не спешил.
Житель Центрального района Тулы, находясь за рулем автомобиля, был остановлен сотрудником ГИБДД и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
За это он был оштрафован на 30 тыс. рублей.
Но платить штраф мужчина не спешил. В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении него приставы вынесли постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Осознавая, что поездка за границу в ближайший отпуск оказалась под угрозой срыва, должник погасил задолженность по оплате административного штрафа в полном объеме.