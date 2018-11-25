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Экологи: «Полигона ТБО в Ясногорском районе не будет»

Экологи: «Полигона ТБО в Ясногорском районе не будет»

На днях в ДК МО Иваньковское Ясногорского района прошли публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки.

Об итогах слушаний Myslo рассказал член Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов:

– Ситуация с землями в Иваньково очень нестандартная. В 2016 году администрацией Ясногорского района были утверждены новые Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). При их разработке была допущена техническая ошибка, в результате которой большинство земельных участков попали в зону «СХ1», в том числе земельные участки, которые ранее имели вид разрешенного использования «КФХ» и «садоводство», собственники которых требуют сейчас, чтобы их перевели в зону «СХ2». Администрация Ясногорского района решила привести в соответствие ПЗЗ и назначила публичные слушания. Однако некоторые землевладельцы, чьи земельные участки не включили в зону СХ2 призывают жителей прийти и проголосовать против утверждения ПЗЗ. За несколько дней до публичных слушаний жители получили в почтовые ящики листовки утверждающие, что после перевода из СХ1 в зону СХ2 на переведенных землях запланировано строительство полигона ТБО. Указанная листовка обманным путём, вводя людей в заблуждение, призывала жителей к агрессии и голосовании против перевода земель.

Член Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов и начальник отдела департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования Евгения Тарасова объяснили присутствовавшим, что согласно территориальной схемы обращения с отходами в Тульской области и программе социально-экономического развития региона на территории Ясногорского района не планируется строительство каких-либо объектов связанных с хранением, переработкой или сортировкой мусора.

В результате голосования из 225 жителей, участвовавших в публичных слушаниях, против перевода земель из зоны СХ1 в зону СХ2 проголосовало всего 3 человека.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:22 0
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мусорный полигонпубличные слушания
Место
Ясногорский районТульская область

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