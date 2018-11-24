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В Тульском кремле пройдет Всероссийская выставка-ярмарка «Новогодних дел мастер»

В Тульском кремле пройдет Всероссийская выставка-ярмарка «Новогодних дел мастер»

Участниками ярмарки станут представители из 20 регионов России и Республики Беларусь.

С 7 по 9 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции «Новогодних дел мастер». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Тула — новогодняя столица России».

В ярмарке примут участие представители из Москвы, Удмуртской и Карачаево-Черкесской Республик, Краснодарского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Тульской, Орловской, Архангельской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Калужской, Кемеровской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской областей и Республики Беларусь.

Тулякам и гостям города будут представлены ёлочные украшения ручной работы и ведущих фабрик России, оригинальные игрушки, кондитерские изделия, народные глиняные игрушки, авторские куклы, оловянные миниатюры и другие сувениры.

Режим работы выставки-ярмарки:

  • 7 декабря с 13.00 до 19.00;
  • 8 декабря с 10.00 до 20.00;
  • 9 декабря с 10.00 до 17.00.
Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:08 +3
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