В Тульском кремле пройдет Всероссийская выставка-ярмарка «Новогодних дел мастер»

Участниками ярмарки станут представители из 20 регионов России и Республики Беларусь.

С 7 по 9 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции «Новогодних дел мастер». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Тула — новогодняя столица России».

В ярмарке примут участие представители из Москвы, Удмуртской и Карачаево-Черкесской Республик, Краснодарского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Тульской, Орловской, Архангельской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Калужской, Кемеровской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской областей и Республики Беларусь.

Тулякам и гостям города будут представлены ёлочные украшения ручной работы и ведущих фабрик России, оригинальные игрушки, кондитерские изделия, народные глиняные игрушки, авторские куклы, оловянные миниатюры и другие сувениры.

Режим работы выставки-ярмарки: