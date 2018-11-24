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Тело тулячки нашли на одном из кладбищ Орловской области
Фото panram.ru.

Тело тулячки нашли на одном из кладбищ Орловской области

Возбуждено уголовное дело.

В начале ноября в полицию обратились жители Чернского района с заявлением о пропаже их 45-летней родственницы. За несколько дней до этого женщина уехала в Мценск Орловской области, на малую родину своего 54-летнего сожителя. С тех пор о ее местонахождении не было никакой информации. В это же время в Орловской области был объявлен в розыск и сам мужчина.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что последний раз мужчину и женщину видели очевидцы в начале ноября на рынке в Орле. 23 ноября тульским оперативникам поступила информация, что мужчина может находиться на территории Чернского района. Данные сведения подтвердились, он был задержан в одном из частных домов и доставлен в дежурную часть отделения полиции.

Задержанный пояснил, что во время возникшей ссоры он задушил сожительницу, после чего тело спрятал на кладбище, а принадлежащую ей машину сжёг.

В настоящее время с мужчиной работают оперативные сотрудники Орловской области, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:13 0
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Место
Тульская областьОрловская область

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