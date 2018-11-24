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В Узловой сгорела квартира: пострадал молодой человек
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловой сгорела квартира: пострадал молодой человек

С ожогами верхних дыхательных путей он доставлен в больницу.

24 ноября в 2.50 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире в доме на ул. К. Маркса в Узловой. Три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место уже спустя семь минут.

С верхних этажей многоквартирного дома было эвакуировано 12 человек, еще одного жильца дома сотрудники газодымозащитной службы спасли с помощью специального устройства.

Открытое горение ликвидировано в 3.02.

При пожаре пострадал 20-летний молодой человек. С отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей и кистей рук он был доставлен в больницу.

В результате происшествия выгорела комната размером 3×5 м, балкон, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:11 0
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Место
УзловаяТульская область

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