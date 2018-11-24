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Туляков призывают не выходить на лед
Фото zwezda.net.

Туляков призывают не выходить на лед

Будьте внимательны и предельно осторожны!

За прошедшие несколько дней в Туле зафиксированы случаи выхода людей на лед, в том числе и на р. Упе на Казанской набережной.

В настоящее время на водных объектах формируется ледяной покров. Для увеличения толщины льда необходимо длительное время с устойчивой минусовой температурой.

Выход на лед разрешается при толщине льда 20−25 см.

- Всех туляков и гостей города просят соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие таблички, установленные вдоль реки на Казанской набережной, — сообщили в городской администрации.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:25 +7
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