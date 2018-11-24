Туляков призывают не выходить на лед

Фото zwezda.net.

За прошедшие несколько дней в Туле зафиксированы случаи выхода людей на лед, в том числе и на р. Упе на Казанской набережной.

В настоящее время на водных объектах формируется ледяной покров. Для увеличения толщины льда необходимо длительное время с устойчивой минусовой температурой.

Выход на лед разрешается при толщине льда 20−25 см.

- Всех туляков и гостей города просят соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие таблички, установленные вдоль реки на Казанской набережной, — сообщили в городской администрации.