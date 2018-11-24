В Тульской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Все желающие смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование и получить консультацию специалистов.
В преддверии Всемирного дня в России в шестой раз пройдёт Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В рамках акции жители Тульской области смогут пройти анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врачей-специалистов ГУЗ ТО «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» в ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, ул. Советская, 47):
- 26 ноября с 17.00 до 20.00;
- 30 ноября с 17.00 до 20.00.
Анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ также можно пройти в ГУЗ ТО «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» (г. Тула, наб. Дрейера, 14). А с 26 ноября по 1 декабря 2018 года с 9.00 до 17.00 часов в специалисты медучреждения проведут прямую линию:
- 8 (4872) 47-42-53 — Елена Валентиновна Ломовцева, заместитель главного врача по поликлинической работе;
- 8 (4872) 39-34-74 — Оксана Викторовна Грачева, заведующая отделом профилактики и клинической эпидемиологии;
- 8 (4872) 39-42-62 — Татьяна Владимировна Сазонова, заведующая организационно-методическим отделом.
Также жители региона могут задать все интересующие вопросы по ВИЧ/СПИДу могут задать по телефону доверия: 8 (950) 925-91-37.
Ежегодно в Тульской области регистрируется более 800 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день выявлено почти 12 000 ВИЧ-инфицированных.
Случаи ВИЧ-инфицирования регистрируются во всех районах области. Самыми неблагополучными являются Щекинский, Алексинский районы, Пролетарский и Зареченский территориальные округа города Тулы.