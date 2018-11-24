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В Тульской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

В Тульской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Все желающие смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование и получить консультацию специалистов.

В преддверии Всемирного дня в России в шестой раз пройдёт Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В рамках акции жители Тульской области смогут пройти анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врачей-специалистов ГУЗ ТО «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» в ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, ул. Советская, 47):

  • 26 ноября с 17.00 до 20.00;
  • 30 ноября с 17.00 до 20.00.

Анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ также можно пройти в ГУЗ ТО «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» (г. Тула, наб. Дрейера, 14). А с 26 ноября по 1 декабря 2018 года с 9.00 до 17.00 часов в специалисты медучреждения проведут прямую линию:

  • 8 (4872) 47-42-53 — Елена Валентиновна Ломовцева, заместитель главного врача по поликлинической работе;
  • 8 (4872) 39-34-74 — Оксана Викторовна Грачева, заведующая отделом профилактики и клинической эпидемиологии;
  • 8 (4872) 39-42-62 — Татьяна Владимировна Сазонова, заведующая организационно-методическим отделом.

Также жители региона могут задать все интересующие вопросы по ВИЧ/СПИДу могут задать по телефону доверия: 8 (950) 925-91-37.

 

Ежегодно в Тульской области регистрируется более 800 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день выявлено почти 12 000 ВИЧ-инфицированных.

Случаи ВИЧ-инфицирования регистрируются во всех районах области. Самыми неблагополучными являются Щекинский, Алексинский районы, Пролетарский и Зареченский территориальные округа города Тулы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:21 +2
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