В новое здание экзотариума заселяют питомцев: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Первые питомцы уже начинают заселять новые вольеры. Группа забавных сурикатов, например, живет здесь уже месяц.

– У них просторный вольер, песок с подогревом, — рассказывает Людмила, работник экзотариума. — Они очень любят покушать: по утрам у них каша с фруктами, творог, вечером они едят мясо (мышек, сырую курятину). Между кормлениями — перекус сверчками. Для сурикатов это не пища, а просто «вкусняшки».

Сурикаты, которые сейчас живут в экзотариуме, все самцы. Скоро к ним привезут самку, которая и станет у них в стае главной: у сурикатов матриархат.

В огромном вольере сейчас обживаются два лемура. Они обожают фрукты, особенно бананы.

Без клеток пока обитают только горлицы. Очень мило воркуют!

Татьяна Моисеева, директор экзотариума:

Татьяна Моисеева – В новом здании уже поселились два вида обезьян, пака (грызун), сурикаты, капибара, птицы, крокодил, два дикобраза, несколько змей и другие. Животные прибыли к нам из Новосибирского, Красноярского и Костромского зоопарков.

Коллекция пополняется практически каждый день. Привезут удава, экзотическую мару, еще одного лемура, мангустов, птиц-медососов. Из Москвы привезут экзотических рыб: карпы-кои, пираньи.

В ближайшее время начнут перемещать питомцев из старого здания: енотов, фенеков и игрунок. Многим придется остаться на прежнем месте – в силу возраста не все животные смогут перенести переезд.

Всего в новом здании будет около 100 видов птиц, зверей и рыб.

В новых вольерах животные чувствуют себя прекрасно: все вольеры построены по европейским стандартам, они просторные, с подогревом, нужным освещением и современной вентиляцией.

По словам Татьяны Моисеевой, здание практически полностью готово к заселению животных и приему посетителей, осталось оборудовать кабинеты для сотрудников. Детская зооакадемия в новом здании уже работает.