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Названа предварительная причина пожара в Барсуках
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Названа предварительная причина пожара в Барсуках

На пожаре погибли три человека.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трех тел после тушения пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По предварительной информации, 23 ноября в 3.35 загорелся один из частных домов, расположенный на ул. Железнодорожной в деревне Барсуки. Пожарные обнаружили под завалами тела трех человек: 36-летнего мужчины, 78-летней женщины и мужчины, личность и возраст которого в настоящее время устанавливаются.

Пресс-служба Следственного комитета по Тульской области рассказала о некоторых обстоятельствах происшествия. Установлено, что пожар произошел в частном одноэтажном доме, который был разделен на две части. В одной половине проживала пожилая женщина и мужчина, которому она сдавала часть своего жилого помещения, во второй половине дома — 36-летний мужчина.

В качестве предварительной причины пожара установлено неосторожное обращение с огнем.

В ведомстве сообщили, что следователь следственного отдела осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы по телам потерпевших. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:39 0
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