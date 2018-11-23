Депутаты тульской облдумы осмотрели новый ФАП в Егнышевке

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

В деревенском медпункте обслуживаются 220 человек. Помощь здесь могут оказать любому пациенту.

Зампредседателя Тульской областной Думы Александр Балберов и депутат Юрий Моисеев ознакомились с работой фельдшерско-акушерского пункта в деревне Егнышевка Алексинского района, который был открыт в июне этого года.

В медучреждении нем ежедневно ведет прием фельдшер, есть процедурный кабинет и смотровая. Предусмотрена возможность проводить вакцинацию и экспресс-анализы крови, снимать ЭКГ. В здравпункте может вестись наблюдение за новорожденными детьми. В деревню по графику приезжают мобильные комплексы с флюорографом и маммографом. В новом ФАПе обслуживаются 220 человек.

Юрий Моисеев спросил: могут ли в ФАПе оказать медпомощь жителям других населенных пунктов? Фельдшер Владимир Купчинский объяснил, что необходимая помощь здесь может быть оказана любому лицу, имеющему медицинский полис.

Александр Балберов поинтересовался количеством модульных ФАПов в Тульской области. Замглавы областного минздрава Татьяна Семина сообщила, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина уже смонтировано девять таких здравпунктов, ещё восемь будут установлены до конца года.

Стоимость одного модуля вместе с оборудованием – четыре миллиона рублей.

В ближайшее время у фельдшера егнышевского ФАПа появится служебный автомобиль. Сейчас на вызовы он выезжает на собственной машине. Вернувшись из Егнышевки, Александр Балберов и Юрий Моисеев провели рабочую встречу с министром здравоохранения Андреем Третьяковым, обсудив актуальные вопросы развития медицинского обслуживания населения в отдаленных районах региона.