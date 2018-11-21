В тульском Криволучье временно закроют железнодорожный переезд

С 23 по 26 ноября в Туле на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье — Присады» будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда.

Ограничения будут действовать:

23 ноября с 21.00 до 6.00 24 ноября,

24 ноября с 21.00 до 6.00 25 ноября,

25 ноября с 21.00 до 6.00 26 ноября.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме: