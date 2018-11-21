В Туле пытались подкупить сотрудника Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства

Туляк, по некоторым данным, владелец точки по продаже швейных товаров, сегодня был задержан за попытку подкупить сотрудника Тульского областного гарантийного фонда (Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства).

Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального Следственного комитета, утром 21 ноября 2018 года предприниматель, находясь в своем автомобиле, припаркованном на одной из улиц Центрального района Тулы, передал 100 тысяч рублей начальнику отдела безопасности Тульского областного гарантийного фонда за оказание содействия в укрывательстве своего залогового имущества.

Отметим, что, по материалам дела, всего коммерсант планировал передать сотруднику фонда 1 млн рублей, и это был первый «транш». Всё проходило уже под контролем оперативников. Коммерсант был задержан.

Следственный отдел по Центральному району Тулы регионального СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Тульской области.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.