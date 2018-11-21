Столичным мусором в Тульской области займется минэкологии
В ведомстве заинтересовались свалками мусора из подмосковных супермаркетов.
Как сообщили Myslo в министерстве экологии Тульской области, сегодня, 21 ноября, было возбуждено административное дело по факту незаконного размещения мусора в Заокском районе Тульской области. Министерство проводит проверку.
Напомним, ранее Myslo сообщил о том, что в двух районах области, Заокском и Алексинском, уже месяц каждые выходные появляются свалки мусора. Судя по бумагам, обнаруженным в мусоре, отходы принадлежат либо подмосковным супермаркетам, либо логистическим центрам.
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