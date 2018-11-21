Экологи бьют тревогу: в Тульскую область вывозят мусор из подмосковных супермаркетов

Фото предоставлены активистами общественного экологического движения Мусора.Больше.Нет

Активисты говорят, что месяц назад мусор стали завозить и выбрасывать на дорогах близких к Москве районов: в Заокском и Алексинском.

В редакцию Myslo обратились активисты общественного экологического движения Мусора.Больше.Нет.

«С середины октября в Тульскую область стали завозить и сваливать на дорогах мусор из московских сетевых магазинов. С этой проблемой уже столкнулись Заокский и Алексинский районы. Только общественный резонанс сможет остановить это безобразие...»

Активисты собрали о проблеме большой материал.

«Эй, москвичи! А это кучки чьи?»

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» с 1.01.2018 г. запрещено захоронение на полигонах металлического лома. Согласно тому же распоряжению, с 1.01.2019 г. будет запрещено захоронение на полигонах картона, тары из полимерных материалов и плёнки. Казалось бы, вот оно – повсеместное внедрение РСО. Но как же это воплотится в жизни?

Тульская область хоть никогда и не была в авангарде, но нововведения уже ощутила. С середины октября в Заокском и Алексинском районах стал появляться весьма специфический мусор из соседнего московского региона. Мусор привозят на самосвалах и без зазрения совести иногда вываливают прямо на дороги. Первый такой случай был на трассе М-2 «Крым» старого направления возле д. Мышенки.

Первый навал убрали довольно быстро, и выяснить происхождение не удалось. Второй, появившийся спустя несколько дней, довольно быстро сожгли.

Но 13 ноября всё-таки удалось изучить очередной мусорный навал. По составу мусор представляет собой картон, плёнку, деревянные и полимерные ящики – мусор характерный для объектов торговли. Из найденного «брендированного» мусора и документов удалось выяснить, что мусор приехал к нам из магазинов торговой сети «Пятёрочка» г. Люберцы МО. Последние найденные чеки датированы 02.11.2018.

Вся эта ситуация стала активно обсуждаться в районном паблике: здесь и здесь. Выяснилось, что явление имеет уже массовый характер.

На карте отмечены известные на 19.11.2018 места несанкционированного сваливания характерного мусора:

Проехавшись по дороге Заокский – Алексин и ознакомившись со «злокачественными новообразованиями», активисты поняли, что мусор именно из столичных торговых сетей с редкими вкраплениями мусора из других организаций, например, ... РОСАТОМа.

Все найденные документы свидетельствуют о том, что мусор завозят со всего юго-востока Москвы.

– Не совсем понятна экономическая составляющая происходящего, – пишут активисты-экологи. – Даже в Заокском можно сдать на переработку почти целиком то, что везут из Москвы за 100-180 км и сваливают вдоль дорог Тульской области, при этом получив за это деньги. Да и мусор уже частично упакован по фракциям.

– Наш вывод — инфраструктура и мусоровывозящие компании не готовы к выполнению Постановления Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р. И если все полигоны с 01.01.2019 перестанут принимать отходы, упомянутые в Постановлении, то проблема, с которой сейчас столкнулись Заокский и Алексинский районы (и, возможно, много ещё каких районов), приобретёт массовый и повсеместный характер. Тем временем решаться проблема с мусорными навалами будет очень просто. Методом сжигания…

По состоянию на 19.11.2018 г. сожжены 7 из 9 известных навалов.

Видео похожей свалки в Алексинском районе снял местный житель. Это дорога на Рюриково:

И тут та же проблема:

Редакция Myslo обратилась за комментарием к Николаю Тимакову, главе администрации Заокского района.

– Действительно, такие факты есть. Началось всё месяц назад. Сначала кучи мусора стали появляться у нас в Заокском районе, теперь вот и в Алексинском. Свалки образуются по ночам, обычно в выходные: в ночь на субботу или на воскресенье. По каждому факту мы составили обращение в полицию, там проводят проверку.

Кто конкретно сваливает этот мусор, пока неясно, хотя происхождение его удалось установить по имеющимся в кучах чекам, накладным и прочим документам. Отходы везут из торговых сетей или (даже скорее всего) логистических центров. Но здесь ведь важно не то, откуда мусор, а то, кто его привез. Какие мусоросборочные компании этим занимались, сейчас выясняется.

Где появится очередная свалка – не угадаешь. Поставить постовых через каждый километр муниципальных дорог, сами понимаете, невозможно. Нам остается сейчас только убирать эти свалки. Естественно, своими силами и на бюджетные средства. Если свалка образовалась на муниципальной дороге (а именно там и складируют мусор нарушители), мы заключаем договор с подрядчиком и вывозим мусор. Добавилась еще одна проблема: некоторые кучи мы успеваем убрать, некоторые поджигают, по видимому, местные жители. Был даже случай недавно: вызвали машину убрать свалку, а убирать было уже нечего – пепелище.

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