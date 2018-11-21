Директора музея «Куликово поле» утвердили в состав президиума Совета при Президенте РФ по культуре

Перед новым составом Совета по культуре и искусству стоит важная задача — разработка нового закона РФ о культуре.

Директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Петрович Гриценко утвержден в новый состав президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

20 ноября на сайте Президента Российской Федерации был опубликован Указ о составе нового Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, распоряжения о составе президиума Совета и назначении руководителей четырёх межведомственных комиссий при Совете.

В состав Совета вошли выдающиеся деятели культуры и искусства, чья работа получила широкое общественное признание, всероссийскую и международную известность. Они отмечены высшими государственными наградами, имеют большой стаж успешной работы в отрасли и на руководящих должностях, а также наиболее авторитетные руководители ведущих организаций культуры регионов Российской Федерации.

В составе президиума Совета Президента РФ по культуре и искусству — пятнадцать членов. В их числе — два представителя Тульской области: советник Президента по культуре Владимир Толстой и директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

Также в президиум вошли: генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи З. И. Трегулова .

В составе Совета утверждены также и другие работники музеев Российской Федерации: директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Музейный центр „Площадь мира“» М. И. Букова , директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» С. Е. Мельникова , директор Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева В.А. Шалай. Поздравляем коллег с почетным назначением.