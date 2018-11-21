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Директора музея «Куликово поле» утвердили в состав президиума Совета при Президенте РФ по культуре

Директора музея «Куликово поле» утвердили в состав президиума Совета при Президенте РФ по культуре

Перед новым составом Совета по культуре и искусству стоит важная задача — разработка нового закона РФ о культуре.

Директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Петрович Гриценко утвержден в новый состав президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

20 ноября на сайте Президента Российской Федерации был опубликован Указ о составе нового Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, распоряжения о составе президиума Совета и назначении руководителей четырёх межведомственных комиссий при Совете.

В состав Совета вошли выдающиеся деятели культуры и искусства, чья работа получила широкое общественное признание, всероссийскую и международную известность. Они отмечены высшими государственными наградами, имеют большой стаж успешной работы в отрасли и на руководящих должностях, а также наиболее авторитетные руководители ведущих организаций культуры регионов Российской Федерации.

В составе президиума Совета Президента РФ по культуре и искусству — пятнадцать членов. В их числе — два представителя Тульской области: советник Президента по культуре Владимир Толстой и директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

Также в президиум вошли: генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи З. И. Трегулова.

В составе Совета утверждены также и другие работники музеев Российской Федерации: директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Музейный центр „Площадь мира“» М. И. Букова, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» С. Е. Мельникова, директор Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева В.А. Шалай. Поздравляем коллег с почетным назначением.

Перед новым составом Совета по культуре и искусству стоит очень важная задача — разработка нового закона РФ о культуре. Неоднократно редактированный закон 1992 года сегодня трактует культуру как услугу, оказываемую населению, а не как благо, которым мы можем пользоваться. Поручение Президента РФ по созданию нового закона о культуре обращено в первую очередь не к профильному ведомству — Министерству культуры, а к профессионалам, непосредственно занимающимся театром, музыкой, балетом, кино, музеями, цирковой и эстрадной деятельностью.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:18 0
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Люди
Владимир Гриценко
Место
Тульская область

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