Директора музея «Куликово поле» утвердили в состав президиума Совета при Президенте РФ по культуре
Перед новым составом Совета по культуре и искусству стоит важная задача — разработка нового закона РФ о культуре.
Директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Петрович Гриценко утвержден в новый состав президиума Совета при
20 ноября на сайте Президента Российской Федерации был опубликован Указ о составе нового Совета при
В состав Совета вошли выдающиеся деятели культуры и искусства, чья работа получила широкое общественное признание, всероссийскую и международную известность. Они отмечены высшими государственными наградами, имеют большой стаж успешной работы в отрасли и на руководящих должностях, а также наиболее авторитетные руководители ведущих организаций культуры регионов Российской Федерации.
В составе президиума Совета
Также в президиум вошли: генеральный директор Государственного Эрмитажа
В составе Совета утверждены также и другие работники музеев Российской Федерации: директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Музейный центр „Площадь мира“»
Перед новым составом Совета по культуре и искусству стоит очень важная задача — разработка нового