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В Тульской области отремонтировали 60 км федеральных трасс

В Тульской области отремонтировали 60 км федеральных трасс

Также на некоторых участках были уложены защитные слои покрытия по технологии «Новачип».

В Тульской области в 2018 году обновили 60 км федеральных трасс. Так, на автомагистрали М-2 «Крым» дорожники отремонтировали 5-километровый подъезд к Туле и 8-километровый участок в Чернском районе. В Суворовском районе также завершен ремонт 16 км автодороги Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел.

На всех указанных объектах восстановили дорожное покрытие, организовали водоотвод с проезжей части, укрепили обочины, обновили пересечения и примыкания, восстановили металлическое барьерное ограждение, отремонтировали автобусные остановки, нанесли горизонтальную разметку.

На участках названных трасс общей протяженностью 31 км уложили защитные слои покрытия по технологии «Новачип».

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», преимуществом этой технологии является высокий коэффициент сцепления покрытия с колесами автомобиля, что обеспечивает безопасность дорожного движения.

В результате обработки основные конструктивные слои дороги защищены от влаги, что позволяет продлить срок службы объекта.

В уходящем году дополнительно обустроены пешеходные переходы в Свободном Серпе, Плавске, Иншинском и на подходе к Туле. Здесь установлены желтые мигающие светофоры типа Т-7, светодиодные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью на Г-образных опорах.

Помимо этого, на пересечениях и примыканиях автодороги М-2 «Крым» в Плавском и Ленинском районах старые ламповые светофоры заменили на более современные — светодиодные, которые обладают малой потребляемой мощностью.

На федеральных трассах региона также установлено несколько камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:49 +1
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