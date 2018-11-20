Школу в Тульской области закрыли после ЧП со ртутью

Фото из архива Myslo.

Школа № 19 в поселке Товарковский Богородицкого района закрыта до полной очистки помещений от ртутных паров.

- Всегда при разлитии ртути в помещениях обязательно проводятся мероприятия по уборке — демеркуризация. А после проводятся контрольные исследования, — сообщил корреспонденту Myslo руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

Школу откроют, как только будут получены хорошие результаты по содержанию ртути в учебных учебных помещениях.

- В школе работали сотрудники химико-радиологической лаборатории Главного управления МЧС России по Тульской области. Видимые части ртути собрали механическим путем, обработали поверхности помещений специальным раствором. Также проводятся мероприятия по снижению концентрации паров ртути в здании, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера, 19 ноября, в школе произошло ЧП: ученица второго класса принесла в «киндер-сюрпризе» ртуть. На перемене одноклассники и сама девочка играли этим веществом. Учителя не сразу на это обратили внимание. К этому времени дети успели разлить около 20−30 граммов вещества в двух кабинетах школы. Это сопоставимо по содержанию примерно с 25−30 градусниками.

По данному факту прокуратура и полиция проводят проверку.

Из школы было эвакуировано 205 учеников и 18 учителей. Школьников в кратчайшие сроки должны обследовать в ГУЗ «Богородицкая ЦРБ».

Откуда у ученицы оказалась ртуть, выясняется.