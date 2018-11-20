До конца года муниципалитеты Тульской области дополнительно получат 260 миллионов рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом стало известно на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

19 ноября правительством региона был внесен в Тульскую областную Думу законопроект об уточнении бюджета 2018 года. Губернатор Алексей Дюмин принял решение об оказании дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям на общую сумму около 260 миллионов рублей.

- Средства будут направлены на решение неотложных проблем и погашение кредиторской задолженности, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями. Это позволит муниципальным образованиям более благополучно завершить финансовый год, — сказал Алексей Дюмин.

Минфин Тульской области сейчас разрабатывает порядок выделения средств, которые муниципалитеты получат в первой половине декабря.