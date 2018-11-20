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До конца года муниципалитеты Тульской области дополнительно получат 260 миллионов рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

До конца года муниципалитеты Тульской области дополнительно получат 260 миллионов рублей

Об этом стало известно на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

19 ноября правительством региона был внесен в Тульскую областную Думу законопроект об уточнении бюджета 2018 года. Губернатор Алексей Дюмин принял решение об оказании дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям на общую сумму около 260 миллионов рублей.

- Средства будут направлены на решение неотложных проблем и погашение кредиторской задолженности, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями. Это позволит муниципальным образованиям более благополучно завершить финансовый год, — сказал Алексей Дюмин.

Минфин Тульской области сейчас разрабатывает порядок выделения средств, которые муниципалитеты получат в первой половине декабря.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 0
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