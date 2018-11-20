Заканчивается срок льготной регистрации самовольных построек на дачных и садовых участках

Об этом напоминает Кадастровая палата по Тульской области.

До 1 марта 2019 года можно осуществить кадастровый учет и регистрацию прав на жилые строения, жилые дома, созданные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без направления уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании работ.

После 1 марта 2019 года направление уведомлений станет обязательным, соответствующие изменения в Градостроительный кодекс приняты 4 августа 2018 года.

Если строительство началось до 4 августа 2018 года, то владелец участка вправе до 1 марта 2019 года направить уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта недвижимости.

В данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

Объекты недвижимости, расположенные на земельных участках, права на которые не будут зарегистрированы до 1 марта 2019 года, не находящихся в собственности граждан, могут столкнуться с рядом проблем, одной из которых может быть признание данной недвижимости самовольной постройкой.

Самовольной постройкой является объект недвижимости, построенный на земельном участке, не оформленном с соответствующим законодательством, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо построенные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Если же права зарегистрированы, параметры объектов недвижимости соответствуют предельным размерам, установленным Правилами землепользования и застройки, их не признают самовольными постройками.

Решение о самовольной постройке на дачных и садовых участках будет принимать только суд: либо снос в срок от 3 до 12 месяцев, либо приведение ее в соответствие с действующим законодательством в срок от 6 месяцев до 3 лет.

За неисполнение решения суда в установленный срок будет наложен штраф.

Для исключения спорных ситуаций и не признания объектов недвижимости, расположенных на садовых и дачных участках, самовольной постройкой права на них лучше зарегистрировать до 1 марта 2019 года.