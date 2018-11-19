За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 40 нетрезвых водителей

Пятеро задержанных ранее уже задерживались за пьяную езду. Им грозит уголовное наказание.

В рамках надзорной деятельности и профилактических мероприятий с 16 по 18 ноября инспекторами регионального УГИБДД было выявлено 40 водителей, севших за руль «под градусом».

22 человека привлечены к ответственности за пьяное вождение, ещё 13 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Оставшиеся пятеро оказались рецидивистами – ранее их уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. За нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

Лицам, задержанным повторно, грозит уголовное наказание – штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.