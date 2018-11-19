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За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 40 нетрезвых водителей

За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 40 нетрезвых водителей

Пятеро задержанных ранее уже задерживались за пьяную езду. Им грозит уголовное наказание.

В рамках надзорной деятельности и профилактических мероприятий с 16 по 18 ноября инспекторами регионального УГИБДД было выявлено 40 водителей, севших за руль «под градусом».

22 человека привлечены к ответственности за пьяное вождение, ещё 13 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Оставшиеся пятеро оказались рецидивистами – ранее их уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. За нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

Лицам, задержанным повторно, грозит уголовное наказание – штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:37 +1
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