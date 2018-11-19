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В Узловой осудят телефонного мошенника, выманившего у 8 пенсионеров 672 тысячи рублей

В Узловой осудят телефонного мошенника, выманившего у 8 пенсионеров 672 тысячи рублей

Ранее судимый житель Ленинградской области сообщал, что родственники жертв сбили пешехода, которому нужны деньги на лечение.

Заместитель Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 40-летнего ранее судимого жителя Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он обвиняется в совершении восьми эпизодов мошенничества.

С января по май, находясь в городе Колпино Ленинградской области, злоумышленник через сайт интернет-объявлений находил контакты жителей в Узловой, разместивших объявление о поиске работы, затем звонил им и, представляясь сотрудником коммерческого банка, предлагал должность курьера.

Работа заключалась в том, чтобы в указанное время по указанному адресу получить от людей деньги и, забрав часть суммы себе в качестве вознаграждения, остаток перевести на его банковскую карту.

Затем обвиняемый Н., произвольно подбирая абонентские номера стационарных телефонов местной телефонной базы, звонил пожилым пенсионерам, представлялся их родственником или инспектором ДПС и сообщал, что их родственник попал в ДТП, сбив на автомобиле девушку, которой нужны деньги на лечение.

Узнав, что потерпевшие располагают необходимой суммой и согласны отдать ее пострадавшей, мошенник отправлял к ним «курьера», которому пожилые люди отдавали деньги. Преступник причинил материальный ущерб восьми потерпевшим на общую сумму 672 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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