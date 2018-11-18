Житель Тульской области задолжал своему ребёнку более 175 тысяч рублей

На исполнении в отделе судебных приставов Чернского и Плавского районов Тульской области находится исполнительное производство в отношении Ш. о взыскании задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

За уклонение от выплаты алиментов нерадивый отец уже был привлечен к административной ответственности – суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Однако после этого неплательщик к выплате алиментов не приступил, а сумма задолженности составила более 175 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель направил рапорт о привлечении неплательщика к уголовной ответственности.

В отношении неплательщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ему грозит до года лишения свободы.