В Тульской области будущих мам обеспечат путёвками в санаторий
Первый заместитель губернатора Валерий Шерин подписал соответствующее постановление регионального правительства.
Глава тульского правительства Валерий Шерин подписал постановление, устанавливающее дополнительную меру социальной поддержки для беременных женщин. Они могут рассчитывать на получение бесплатного санаторно-курортного лечения.
Путёвку смогут получить будущие мамы, постоянно проживающие на территории региона и имеющие медицинские показания к санаторно-курортному лечению. Ещё одно условие – среднедушевой доход семьи за последние три месяца не должен превышать сумму областного прожиточного минимума – около десяти тысяч рублей.
Перечень медицинских показаний, дающих право на санаторно-курортное лечение и порядок предоставления путёвок будет утвержден в ближайшие дни. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать до конца 2021 года.