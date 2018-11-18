В Тульской области будущих мам обеспечат путёвками в санаторий

Глава тульского правительства Валерий Шерин подписал постановление, устанавливающее дополнительную меру социальной поддержки для беременных женщин. Они могут рассчитывать на получение бесплатного санаторно-курортного лечения.

Путёвку смогут получить будущие мамы, постоянно проживающие на территории региона и имеющие медицинские показания к санаторно-курортному лечению. Ещё одно условие – среднедушевой доход семьи за последние три месяца не должен превышать сумму областного прожиточного минимума – около десяти тысяч рублей.

Перечень медицинских показаний, дающих право на санаторно-­курортное лечение и порядок предоставления путёвок будет утвержден в ближайшие дни. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать до конца 2021 года.