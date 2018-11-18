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Черепашки-подкидыши: в Туле животных оставили умирать на морозе
Текст и фото Анны Чекмазовой

Черепашки-подкидыши: в Туле животных оставили умирать на морозе

Питомцев обмотали скотчем, положили в пакет и повесили на забор паркового зооуголка.

На прошлой неделе в зооуголок Центрального парка подкинули трех красноухих американских черепах. Сотрудники говорят, что этот случай далеко не первый. Предположительно маленьких черепашек покупают на отдыхе, привозят домой, а затем не знают, как содержать выросших особей. Подкидывают в зооуголок, не понимая, что там нет никаких специальных условий для них.

Черепах в несколько слоев обмотали скотчем, предварительно обрезав когти, положили в пакет и подвесили на забор зооуголка. Для чего скотч? Видимо, такая своеобразная забота — чтобы они не порвали свой импровизированный дом, не выпали из него и не разбили панцирь. Однако добродетель не учел, что черепахи не приспособлены к таким низким температурам, и практически обрек их на смерть. Одна погибла, двух удалось спасти.

Благодаря распространению информации в соцсетях у подкидышей появился новый, более ответственный хозяин. Черепах забрал к себе Денис Шестов, аквариумист-террариумист:

«Черепахи были в плачевном состоянии. Они сильно простужены, у них большой недостаток кальция – это видно по панцирям. Я до сих пор не могу понять, как людям пришло в голову отрезать им когти. Ведь это один из главных инструментов по добыче еды – ими черепахи роют грунт. Животным предстоит лечение и восстановление здоровья в целом, чем мы с женой в первую очередь и займёмся.

Мы достаточно часто сталкиваемся с подобными случаями. Люди заводят себе таких питомцев, не всегда понимая, во что их новое приобретение вырастет, и просто не справляются с их содержанием.

Хотелось бы верить, что люди не останутся равнодушными к этой ситуации, и в дальнейшем, перед приобретением питомцев будут узнавать максимум информации про них и ответственно подходить к вопросу содержания».

Животные – не игрушка. Следует хорошо подумать прежде, чем заводить питомца. Особенно если это экзотическая особь. Сначала необходимо изучить всю информацию и оценить свои силы. А если, по каким-то уважительным причинам не удается оставить животное у себя, нужно удостовериться, что передали его в действительно правильные условия. Мы в ответственности за тех, кого приручили.

сегодня, в 13:08 +13
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