Тульская Госавтоинспекция записала видео ко Дню памяти погибших в ДТП

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире чтят память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Из года в год жертвами дорожных аварий становятся миллионы людей, многие получают тяжелые травмы и увечья, но самое страшное, что автокатастрофы уносят жизни детей.

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий – почтить память жертв дорожных аварий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить всем о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения на всех уровнях.

За 10 месяцев в Тульской области произошло более 1800 ДТП, погибло 222 человека, пятеро из них – дети. Более 2400 человек получили травмы.

Сегодня, 18 ноября, мы выражаем сочувствие и вспоминаем всех, кто так или иначе пострадал от дорожных аварий, кто трагично погиб или получил увечья, кто потерял своих родных и близких.

Тульская Госавтоинспекция призывает жителей задуматься о цене человеческой жизни, ведь безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас. Неукоснительное соблюдение правил дорожной дисциплины, ответственность за себя и других, взаимовежливость и культура на дорогах – залог нашей дорожной безопасности.