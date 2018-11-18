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Тульская Госавтоинспекция записала видео ко Дню памяти погибших в ДТП

Тульская Госавтоинспекция записала видео ко Дню памяти погибших в ДТП

Третье воскресенье ноября является траурным днём – во всём мире чтят память жертв автомобильных аварий.

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире чтят память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Из года в год жертвами дорожных аварий становятся миллионы людей, многие получают тяжелые травмы и увечья, но самое страшное, что автокатастрофы уносят жизни детей. 

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий – почтить память жертв дорожных аварий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить всем о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения на всех уровнях.

За 10 месяцев в Тульской области произошло более 1800 ДТП, погибло 222 человека, пятеро из них – дети. Более 2400 человек получили травмы.

Сегодня, 18 ноября, мы выражаем сочувствие и вспоминаем всех, кто так или иначе пострадал от дорожных аварий, кто трагично погиб или получил увечья, кто потерял своих родных и близких.

Тульская Госавтоинспекция призывает жителей задуматься о цене человеческой жизни, ведь безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас. Неукоснительное соблюдение правил дорожной дисциплины, ответственность за себя и других, взаимовежливость и культура на дорогах – залог нашей дорожной безопасности.

Уважаемые участники дорожного движения, помните: каждого из нас ждут дома, и наша задача – сделать тульские дороги безопасными для всех!

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:15 +5
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