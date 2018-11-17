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Тулячка через суд требует от «Аэрофлота» миллион рублей за моральный ущерб

Тулячка через суд требует от «Аэрофлота» миллион рублей за моральный ущерб

Женщина утверждает, что в аэропорте не объявляли о начале и завершении посадки на рейс. Из-за этого она не смогла улететь в Грецию.

В Ленинском районном суде рассмотрят гражданское дела по иску тулячки к ПАО «Аэрофлот» о взыскании убытков, понесенных в связи с отказом в перевозке пассажира
 
Женщина обратилась в суд с иском к компании о взыскании стоимости билетов на перелет в размере 36685 рублей, убытков в размере 26785 рублей на приобретение новых билетов, неустойки в размере 17608 рублей 80 копеек и морального вреда в размере 1000000 рублей, а также штрафа в размере 50% от присужденной суммы.
 
Истец указала, что в июне 2018 года она приобрела билеты на перелет из Москвы в Салоники (Греция) и обратно. Она заблаговременно прибыла в аэропорт, прошла регистрацию на рейс, сдала багаж, прошла паспортный контроль и стала ожидать в зоне вылета. По словам истца, каких-либо объявлений о начале посадки на рейс, ее завершении или розыске опаздывающих пассажиров на рейс не происходило. Кроме того, в билете пассажира отсутствовала информация о времени завершения посадки на рейс.
 
Женщина в иске указала информацию, что до окончания времени посадки она подходила к стойке выхода на посадку, однако сотрудники ПАО «Аэрофлот» отказались пустить ее на рейс из-за опоздания. На ее просьбу разъяснить причину отказа и нужное время явки на посадку сотрудники компании не отреагировали.
 
Судебное заседание назначено на 19 ноября.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:45 +1
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