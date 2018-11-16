новости
новости
Регистрация
Министр культуры РФ наградил Рафика Папяна
Фото из архива Myslo.

Министр культуры РФ наградил Рафика Папяна

В Санкт-Петербурге в пятый раз вручили премию «Меценат года».

15 ноября в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной общенациональной премии «Меценат года», учрежденной Министерством культуры Российской Федерации. В этом году награда вручалась в пятый раз.

В этом году премией отмечены 11 человек в четырех категориях и главной номинации «Меценат года».

В номинации «Сохранение объектов культурного наследия» отмечен гендиректор «Инд-Гарник» Рафик Папян за финансовую помощь в создании и установки памятника Ивану Тургеневу и восстановлении дворовых построек в родовом имении писателя в селе Тургенево Чернского района Тульской области. 

А «Меценатом года» в этот раз стала председатель правления «Группа компаний ТРИО» Евгения Уваркина.

Награды победителям вручал министр культуры РФ Владимир Мединский.

 

Премия традиционно вручается в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Она присуждается выдающимся филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России, музеям, театрам, выставочным центрам и другим объектам. За годы своего существования лауреатами «Мецената года» становились Руслан Байрамов, Алишер Усманов, Сергей Адоньев и Владимир Евтушенков. В число номинантов этого года вошли благотворители, представляющие более 20 регионов России.

Отметим, что премия присуждается на конкурсной основе. Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры, подразделениями минкульта, органами местного самоуправления. 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
меценат годаМинистерство культуры РФконкурспремия
Люди
Владимир МединскийРафик Папян

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские раскрыли обстоятельства пропажи 12-летней девочки
Тульские полицейские раскрыли обстоятельства пропажи 12-летней девочки
В жутком ДТП в Тульской области погиб 21-летний водитель
В жутком ДТП в Тульской области погиб 21-летний водитель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.