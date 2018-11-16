Министр культуры РФ наградил Рафика Папяна

Фото из архива Myslo.

В Санкт-Петербурге в пятый раз вручили премию «Меценат года».

15 ноября в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной общенациональной премии «Меценат года», учрежденной Министерством культуры Российской Федерации. В этом году награда вручалась в пятый раз.

В этом году премией отмечены 11 человек в четырех категориях и главной номинации «Меценат года».

В номинации «Сохранение объектов культурного наследия» отмечен гендиректор «Инд-Гарник» Рафик Папян за финансовую помощь в создании и установки памятника Ивану Тургеневу и восстановлении дворовых построек в родовом имении писателя в селе Тургенево Чернского района Тульской области.



А «Меценатом года» в этот раз стала председатель правления «Группа компаний ТРИО» Евгения Уваркина.

Награды победителям вручал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Премия традиционно вручается в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Она присуждается выдающимся филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России, музеям, театрам, выставочным центрам и другим объектам. За годы своего существования лауреатами «Мецената года» становились Руслан Байрамов, Алишер Усманов, Сергей Адоньев и Владимир Евтушенков. В число номинантов этого года вошли благотворители, представляющие более 20 регионов России.

Отметим, что премия присуждается на конкурсной основе. Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры, подразделениями минкульта, органами местного самоуправления.