Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Бурунди представили инвестиционный потенциал Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр экономического развития Григорий Лаврухин подчеркнул, что в нашем регионе придают важное значение развитию взаимодействия с Бурунди.

14 ноября состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Бурунди в РФ Эдуарда Бизимана с членами правительства Тульской области.



Заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин подчеркнул, что в нашем регионе придают важное значение развитию взаимодействия с Республикой Бурунди.

«Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча позволит наметить дальнейшие направления сотрудничества», — сказал министр.

Григорий Лаврухин представил

Эдуарду Бизиману инвестиционный, промышленный, культурный, социальный потенциал Тульской области.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о заинтересованности тульских компаний в поставках производимой продукции и наличии опыта в этой сфере.

В свою очередь посол африканской страны рассказал об экономике и деловом климате в Республике Бурунди.



Эдуард Бизимана поблагодарил губернатора Алексея Дюмина за организацию качественного взаимодействия с органами власти и предпринимателями. Он также отметил, что его визит в Тульскую область стал продолжением презентации региона, которая был организована на площадке Министерства иностранных дел РФ в Москве. Напомним, это мероприятие прошло в марте этого года.