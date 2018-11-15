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Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Бурунди представили инвестиционный потенциал Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Бурунди представили инвестиционный потенциал Тульской области

Министр экономического развития Григорий Лаврухин подчеркнул, что в нашем регионе придают важное значение развитию взаимодействия с Бурунди.

14 ноября состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Бурунди в РФ Эдуарда Бизимана с членами правительства Тульской области.

Заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин подчеркнул, что в нашем регионе придают важное значение развитию взаимодействия с Республикой Бурунди.

«Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча позволит наметить дальнейшие направления сотрудничества», — сказал министр.

Григорий Лаврухин представил 
Эдуарду Бизиману инвестиционный, промышленный, культурный, социальный потенциал Тульской области. 

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о заинтересованности тульских компаний в поставках производимой продукции и наличии опыта в этой сфере.

В свою очередь посол африканской страны рассказал об экономике и деловом климате в Республике Бурунди.

Эдуард Бизимана поблагодарил губернатора Алексея Дюмина за организацию качественного взаимодействия с органами власти и предпринимателями. Он также отметил, что его визит в Тульскую область стал продолжением презентации региона, которая был организована на площадке Министерства иностранных дел РФ в Москве. Напомним, это мероприятие прошло в марте этого года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:42 0
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