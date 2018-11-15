Tele2 запускает прямой эфир «ВКонтакте»

Tele2 проведет прямой эфир с сотрудником группы поддержки в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте». Специалист оператора ответит на вопросы пользователей 15 ноября в 17.00. Первый эфир компании собрал более 412 тыс. просмотров и попал в топ трансляций VK Live.

Tele2 придерживается подхода «Другие правила» во всех аспектах своей деятельности, в том числе в сфере клиентского сервиса. Компания открыта для своих клиентов и общается с ними за пределами официальных каналов коммуникации. Такой формат взаимодействия не только делает Tele2 еще более доступной для абонентов, но и позволяет ей получить информацию от реальных пользователей напрямую и без купюр. Tele2 стала первой компанией на российском телеком-рынке, которая организовала прямой эфир с сотрудником группы поддержки.

Сегодня, в 17.00, пользователи соцсети «ВКонтакте» могут задать любой вопрос специалисту абонентского обслуживания Tele2 Анастасии Качан.

Присоединиться к прямому эфиру можно по ссылке https://vk.com/tele2.

Tele2 использует такой нестандартный канал для общения с абонентами во второй раз. Первый прямой эфир с Анастасией Качан состоялся «ВКонтакте» 20 сентября и привлек большую аудиторию. К онлайн-трансляции присоединилось более 4000 зрителей, а запись собрала свыше 412 тыс. просмотров. Анастасии поступило так много вопросов, что вместо запланированных 60 минут общение со зрителями продлилось более двух часов.

В сентябре клиенты задавали самые разные вопросы об услугах Tele2 и компании в целом: о процедуре перехода к оператору с сохранением номера, о возможностях при нуле, безлимитном интернете, выходе в новые регионы. Автор самого интересного вопроса получил полгода связи в подарок от Tele2. Трансляция оказалась такой успешной, что попала в топ прямых эфиров VK Live.

Tele2 постоянно расширяет набор инструментов для эффективного взаимодействия с абонентами, что позволяет оператору достигать своей цели – быть лучшей сервисной компанией. По итогам III квартала 2018 года Tele2 вновь подтвердила свое лидерство по NPS: оператор увеличил отрыв от ближайшего конкурента с 15 п. п. до 17 п. п.