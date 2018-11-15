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Чем кормят депутатов в тульском «белом доме»: меню и цены
Фото Александра Хинштейна, zavtra.ru и Myslo.

Чем кормят депутатов в тульском «белом доме»: меню и цены

Myslo изучил меню из «белодомовской» столовой и сравнил ассортимент и цены со столовой Госдумы.

На днях депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Twitter выложил фотографию меню с ценами из «думской» столовой в Охотном Ряду.

Самой дорогой позицией в меню парламентской столовой оказалось жареное филе судака – 211 рублей. Дешевле всего (хлеб не берем) обойдется пустой салат из тертой моркови – 13 рублей.

Напитки недорогие (как, собственно, и всё остальное). Например, отвар шиповника без сахара стоит 25 рублей.

Сам депутат выложил в качестве примера свой обед за 14 ноября:

Полностью меню для российских парламентариев выглядит следующим образом:

а что в тульском БД?

Myslo заинтересовался темой. Мы сфотографировали сегодняшнее меню из тульской «белодомовской» столовой, где питаются депутаты Тульской областной и городской Думы, а также члены правительства региона и администрации города. И выходит, что в Охотном Ряду столовка подешевле будет.

Самые дорогие позиции в тульском меню – рулет куриный с языком (150 г) и плов со свининой (200 г): 130 рублей за порцию. Из вторых блюд дешевле всего куриная котлета – 35 руб., если с аджикой, то 42 руб.

Самый дорогой салат – греческий – 65 рублей. Витаминный (скорее всего, капустный с морковью) – 25 рублей.

На первое «белодомовцы» смогут побаловать себя ушицей за 65 рублей. Она самая дорогая из супов. А куриный бульон можно съесть за 30 рублей.

Самый дорогой обед в столовой нашего правительства обойдется в 354 рубля. На подносе в этом случае появятся:

  • Греческий салат
  • Уха
  • Куриный рулет с языком
  • Жареная картошка
  • Кофе
  • Хлеб (в ассортименте)

Можно оттрапезничать и подешевле, на 132 рубля:

  • Салат витаминный
  • Куриный бульон
  • Куриная котлета
  • Макароны
  • Чай
  • Кусочек орловского хлеба

Полное меню выглядит так:

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:41 +2
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