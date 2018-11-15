Что ждет Тульскую область в 2019 году?

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 15 ноября, в 12.00 губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с ежегодным Посланием к депутатам областной Думы и жителям региона.

Главными темами стали итоги 2018 года и задачи на 2019-й.

При оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ , члены экспертного совета при губернаторе Тульской области, представители промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, члены совета муниципальных образований, старосты сельских поселений, представители СМИ и широкой общественности.

полный текст послания

– Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители Тульской области, депутаты, члены регионального правительства, представители федеральных органов власти! Сегодня я представлю ежегодное Послание о результатах нашей работы и планах на ближайший период.

Все ключевые направления определены в единой Программе социально-экономического развития области до 2021 года, принятой два с половиной года назад. Мы начали реализацию принципиально важных проектов. Теперь нам предстоит сконцентрироваться на том, чтобы они заработали в полную силу и начали приносить отдачу.

Главная цель нашей Программы – улучшать условия жизни наших граждан. Чтобы каждый житель нашего региона вне зависимости от возраста мог полностью реализовать себя и быть востребованным здесь, на малой родине.

У нас есть серьезный задел для собственного развития – человеческий капитал, конкурентоспособная экономика, выгодное географическое положение, инфраструктура и бизнес-климат.

Тульская область – один из промышленных центров России. А с началом национальных проектов мы получаем новые возможности для роста.

7 мая своим Указом Президент Российской Федерации определил стратегические цели и задачи страны. В соответствии с Указом мы скорректировали наши программы и проекты. Некоторые из них были начаты в 2017-2018 годах и сейчас становятся неотъемлемой частью национальных проектов.

При этом софинансирование региона в национальных проектах предусмотрено в соотношении 4% к 96% федерального бюджета. Для нас это перспективно и выгодно, такие возможности необходимо использовать в полном объеме.

Все направления работы просчитаны и имеют под собой бюджетное основание. В области реализуется 30 государственных программ – это 95% расходных статей бюджета. Программный подход позволяет нам оценивать эффективность использования финансовых средств.

31 октября я подписал и внес в областную Думу законопроект о бюджете Тульской области на 2019 год. Это результат большой работы правительства совместно с депутатами, муниципальными органами. И сегодня я прошу депутатов областной Думы внимательно изучить и поддержать наши предложения.

В непростой внешнеполитической обстановке, когда под разными предлогами нашу страну ограничивают в возможностях развития, мы становимся более сплоченными. И в этих условиях нужен сильный, эффективный руководитель, который способен отстаивать наши интересы на международной арене. Тульская область подавляющим большинством голосов выбрала Президента России – Владимира Владимировича Путина – нашего национального лидера и Верховного главнокомандующего.

Результаты прошедших в сентябре выборов депутатских собраний в 65 муниципалитетах области показали высокую оценку работы выдвиженцев «Единой России». Я поздравляю тульское отделение партии – у вас хороший результат. Люди видят вашу работу, оценивают ее. Но хочу обратить внимание: всё, что обещано и декларировано, должно быть выполнено. Доверие граждан зарабатывается каждодневным трудом и конкретными делами.

Избирательные кампании у нас традиционно проходят на высоком организационном уровне – открыто и без нарушений. В следующем, 2019 году, нам предстоят выборы в областную и городскую Думу. Мы должны провести их так же достойно, как и предыдущие. Это общая задача избирательных комиссий, наблюдателей, всех ответственных органов. Я уверен, так и будет, и мы всё для этого сделаем.

Перед нами стоит задача – повысить эффективность работы правительства, всей системы управления областью. Этого требуют и время, и новые вызовы, и актуальные проблемы.

Развитие новых технологий, с одной стороны, ускоряет коммуникации, с другой – формирует новые требования граждан к качеству услуг, взаимодействию с властью. И правительство должно отвечать этим требованиям. При этом не закрывать глаза на системные проблемы, которые мешают нам двигаться вперед.

Это инертность, частое несоблюдение сроков и обязательств – по дорогам, строительству социальных и инфраструктурных объектов, качеству работ.

Безусловно, причины могут быть как субъективные, так и объективные. Но кто хочет решать задачу – ищет способ, а кто не хочет – ищет оправдание.

Нужно оперативно делать выводы и находить решения проблем, порой нестандартные. Не бояться проявлять инициативу.

Поэтому правительство сейчас разрабатывает новую систему оценки эффективности работы глав администраций муниципалитетов, в которой будут более четкие критерии. Она направлена на укрепление системы управления, повышение качества взаимодействия и оперативности реагирования на проблемы. В ближайшее время мы ее представим. И этот подход должен быть распространен на всю вертикаль управления.

Такую установку в своем Послании дал Президент: «Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть жестко нацелены на получение конкретного результата (…) Именно в такой логике нужно перестроить всю систему государственной службы (…)».

Каждый, кто занимает государственную или муниципальную должность, обязан находиться в постоянном диалоге с жителями. Слышать людей. Уметь обсуждать с обществом самые сложные вопросы. Совместно с жителями региона принимать решения по его развитию. Считаю, что в этом отношении в Тульской области наработана эффективная практика.

Со своей стороны, мы стараемся идти в ногу со временем и в инициативном порядке развиваем современные, цифровые каналы коммуникации с гражданами. Информируем их в СМИ, активно работаем в интернете, ведем аккаунты в социальных сетях.

Общее количество подписчиков групп и аккаунтов правительства и муниципалитетов Тульской области выросло за год почти вдвое.

Мы работаем над тем, чтобы решать проблемы граждан. Не выдерживать, пусть и разрешенную законом, паузу в 30 дней, а делать это быстрее. На портале «Открытый регион 71» срок рассмотрения обращений – 10 дней. Это наша региональная инициатива. Но необходимо сокращать и его.

Сегодня интернет – главная площадка диалога с обществом. Тульская область занимает 3-е место в ЦФО по покрытию сетью Интернет. Сегодня 75% граждан для получения государственных и муниципальных услуг выбирают электронную форму.

Очень показательно, как меняется характер обращений граждан по актуальным проблемам.

За год почти вдвое уменьшилось число обращений по жилищным вопросам.

В частности, из-за того, что значительно возрос объем предоставления жилья детям-сиротам – это была очень острая проблема. В текущем году мы предоставляем 416 квартир, заложив на это более 670 млн рублей. И на 2019 год еще столько же. За 5-6 лет мы рассчитываем закрыть накопившуюся очередность и перейти к предоставлению жилья детям-сиротам в плановом порядке.

Существенно уменьшилось число обращений по благоустройству. Программы формирования комфортной городской среды и развития сельских территорий, проекты «Народного бюджета» дают результат. Проблема уборки мусора по-прежнему актуальна, но даже по ней стало приходить меньше жалоб.

В отдельных местах уже начали работу региональные операторы, и там уже заметен положительный сдвиг. Но вопросов по этой теме еще много. В следующем году, с началом полноценной работы региональных операторов, качество оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должно повыситься.

Увеличится объем средств, направляемых на развитие системы обращения с ТКО, будут созданы новые объекты по их переработке, отвечающие современным технологическим требованиям. Продолжится работа по рекультивации полигонов.

Главный блок обращений граждан, как и прежде, касается жилищно-коммунальных услуг. Каждое четвертое обращение – на эту тему. Растет число жалоб на качество работы застройщиков.

Поручаю правительству Тульской области усилить работу в этих сферах. Необходимо осуществлять постоянный контроль, диалог с застройщиками, искать решения по их поддержке.

А если есть нарушения – незамедлительно реагировать, используя все инструменты, которые у нас есть, в том числе привлекая силовые структуры.

Коллеги, большое количество жалоб – маркер состояния дел в ваших отраслях. Следите и принимайте меры. Сегодня от исполнительной власти общество ждет внимания не только к проблемам, но и к мнению, к голосу граждан. Мы реагируем на обращения жителей, в том числе в соцсетях. Хотя порой очень непросто отличить голос анонимного «сердитого гражданина» от голоса реального человека, который обозначает реальную проблему, а не разводит демагогию.

Надо полагаться на активных, инициативных, неравнодушных людей. И здесь я хотел бы особо отметить наши волонтерские движения, общественников-активистов. Они – наша опора и реальный голос общества. И таких людей у нас десятки тысяч.

Президент объявил 2018 год Годом добровольца. Тульская область активно включилась в работу. В регионе действует 165 волонтерских организаций. Они работают в молодежной среде, решают экологические, культурные, социальные задачи, создают «кибердружины». За год в добровольческой работе, в работе некоммерческих организаций приняли участие более 100 тысяч туляков.

В области внедрен Стандарт поддержки добровольчества. На базе Красного Креста создали отряд волонтеров-спасателей. Их работу уже видно – они спасают человеческие жизни. Это свидетельство того, как много могут сделать активные и неравнодушные граждане.

Здорово, что волонтеры – это в основном молодые люди. Я благодарю их за искреннюю вовлеченность и участие в жизни региона.

Реальной общественной силой стали ТОСы и сельские старосты – это несколько тысяч деятельных и неравнодушных людей. После принятия областного закона о сельских старостах этот институт должен заработать с новой силой. Необходимо быть с ними в постоянном диалоге, и вести его должны все профильные министерства и ведомства.

Наш принцип – самых активных, кто делами участвует в жизни области, – поддерживать и поощрять.

2018 год еще не закончился, но уже можно подводить некоторые итоги, отметить устойчивые тенденции, дать оценку.

Один из показателей качества жизни – безопасность. Уровень преступности в регионе снижается, и это заслуга силовых структур.

Снижается и число инцидентов техногенного характера. Значительно повысилась эффективность работы служб быстрого реагирования – МЧС, ресурсоснабжающих организаций, скорой помощи.

Во многом это следствие информатизации, создания единых центров управления – таких, как Центр медицины катастроф.

Наводится порядок в сфере землепользования. Немалую роль здесь играет внедренная система «Геоскан». Благодаря этому инструменту муниципальный земельный контроль с каждым годом становится эффективнее. Точнее поставлена работа по выявлению земель, используемых по нецелевому назначению. Ситуация, когда самовольно занятый участок на окраине города не мог быть обнаружен, давно в прошлом.

Сразу скажу, наша задача – не закрыть чей-то бизнес, а вывести его из тени. Дать ему возможность жить и процветать в легальном поле.

Не остались без внимания вопросы некорректной и спорной кадастровой оценки. Проблема общая для всей страны. Изменено федеральное законодательство, и теперь новую кадастровую оценку будут проводить государственные оценщики. Это позволит повысить ее качество.

В работе над бюджетом мы исходим из эффективности расходования средств и оптимизации трат. Совершенствуем механизмы противодействия коррупции в сфере закупок. Активно привлекаем к финансированию разных проектов внебюджетные источники.

На 2019 год планируем более сдержанный рост расходной части – менее одного процента – до 72,9 млрд рублей в рамках непосредственно областного бюджета. И это не «политика затягивания поясов», а результат все более качественного планирования расходов. По факту бюджетная обеспеченность на душу населения в нашей области ежегодно растет на 5-6%. Это неплохой показатель.

Доходная часть – в первую очередь налоговые и неналоговые доходы бюджета – имеет устойчивую тенденцию к росту. По итогам 2018 года ожидаем рост на 3,8%. На 2019 год планируем более значительный рост на 4,2%.

Мы своевременно выполняем свои обязательства, удерживая госдолг на «зеленом», экономически безопасном уровне не выше 35%. Тем самым выполняем требования Минфина России.

При умелом управлении дефицит бюджета и государственный долг – это эффективный ресурс развития. Им нужно пользоваться.

В полном объеме финансируется социальное обеспечение граждан. В социальной поддержке мы руководствуемся принципами адресности и нуждаемости.

В бюджете 2017 года эти расходы составляли 11,2 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд – из регионального бюджета. На 2018 год мы заложили рост до 12,3 млрд рублей.

Область выполняет все свои социальные обязательства. Обеспечивается своевременная индексация зарплаты работников бюджетной сферы, социальных выплат.

Задачи по повышению оплаты труда работников социальной сферы, поставленные майскими указами Президента, выполнены.

У нас широкая система социальной поддержки – более 90 мер, свыше шестисот тысяч получателей. Однако некоторые меры поддержки откровенно устарели и утратили свою социальную значимость. Поэтому в 2018 году мы начали ревизию их актуальности. Но резкие движения в этом вопросе ни к чему: изменения будут постепенными и обоснованными.

Учитывая объективные условия – демографический дисбаланс, невысокую рождаемость – региональному правительству необходимо находить новые инструменты исправления ситуации.

В неизменном приоритете у нас – поддержка первых рождений, семей с детьми.

Более 62 тысяч семей получают социальную помощь. На это в 2018 году направлено 3,8 млрд рублей, в том числе 3 млрд – из регионального бюджета. На 2019 год запланирован рост на 4%. Из 56 различных выплат на поддержку семей с детьми 44 – региональные.

Старшее поколение. Это наша особая забота. Главное – чтобы пожилые люди не были покинуты, не чувствовали себя одинокими.

Первое – улучшение условий в социальных учреждениях. В 2018 году после капремонта открыты стационары в Волово и Туле. Обновлены условия жизни в 10 стационарных учреждениях.

В 2019 году на улучшение условий проживания в стационарах направляется 183,4 млн рублей.

Второе – внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Это новая система, которую Тульская область осваивает в числе первых. Она предполагает целый комплекс мер: от подготовки специалистов патронажной службы и создания инфраструктуры по уходу за пожилыми людьми до школ родственного ухода. В конечном итоге, цель – улучшить качество их жизни, укреплять связь между поколениями.

Полностью обеспечены финансированием меры по эффективному функционированию всей детской социальной инфраструктуры. От адресной помощи детям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, до системного обеспечения детского отдыха и оздоровления.

Идет строительство двух корпусов Детской областной клинической больницы. Это наш большой проект. Для его завершения в 2019 году запланировано более полумиллиарда рублей, в том числе 306 млн из федерального бюджета.

Проектная документация по Перинатальному центру прошла техническую экспертизу. Планируем начать стройку в 2019 году, деньги в бюджет заложены.

В этом году отремонтированы Детская инфекционная больница №2 и городская больница №9 г. Тулы, ряд других медицинских учреждений. В 2019 году направим 155 млн рублей на ремонт больниц в Ефремове, Веневе, Куркино, Новомосковске, Черни, Теплом и Ясногорске. И это не всё. Также мы ищем возможности привлечения внебюджетных средств для ремонта объектов здравоохранения. К примеру, детских поликлиник в Щекино и Суворове.

Медицинская помощь становится более доступной – растет сеть ФАПов. Задача следующего года – там, где необходимо, сделать ремонт, усилить комплектацию оборудованием и кадрами. Мы продолжим предоставлять единовременные компенсационные выплаты медикам, приступившим к труду на селе, врачам востребованных специальностей и фельдшерам скорой помощи.

Зарплаты растут по всем категориям основного медицинского персонала. Сегодня средняя зарплата врача в области – 59 тысяч рублей.

Год назад была около 48 тысяч. За профессиональные кадры нужно бороться. Использовать все инструменты для того, чтобы привлечь их и удержать.

Такое поручение правительству дано.

Продолжается информатизация здравоохранения – это тренд на годы вперед и важнейшая составляющая повышения эффективности всей системы заботы о здоровье граждан.

Хотел бы остановиться на ключевых достижениях 2018 года.

Во-первых, в поликлиниках становится меньше очередей. Новые принципы организации работы к сентябрю 2018 года были реализованы уже в 27 учреждениях, а до конца года таких поликлиник станет 34. Проект «Бережливая поликлиника» дает результат. Будем внедрять его повсеместно, а если потребуется, вносить коррективы с учетом мнения жителей и медицинских работников.

Во-вторых, улучшена работа скорой помощи. К примеру, среднее время доезда скорой на ДТП – уже быстрее нормативного уровня, и это один из лучших показателей в России.

Улучшено качество оказания скорой помощи – бригады оснащены планшетами, всегда на связи с центром управления и приезжают к пациенту, уже зная его историю болезни.

Во многом улучшения достигнуты благодаря централизации службы, созданию единой диспетчерской на базе Территориального центра медицины катастроф. Нашим опытом заинтересовались другие регионы.

В-третьих, усилены профилактические меры. Помимо программ диспансеризации, скрининговых мероприятий, хороший отзыв у жителей получила программа «Мужское здоровье». Только за 9 месяцев на базе мобильного медицинского комплекса выездные бригады обследовали более шести тысяч мужчин. Медицина сама пришла к людям, и на это есть отклик. Проект надо развивать, масштабировать. По аналогии создавать проекты и для других групп жителей.

Не менее отчетливо мы видим и проблемы системы здравоохранения.

Отмечу необходимость налаживания более эффективной коммуникации с гражданами и медработниками. Все новации, реорганизационные мероприятия в отрасли должны проходить после обстоятельного обсуждения с медицинским сообществом.

Мы предметно готовим основу для серьезных перемен в онкологическом секторе. Такую задачу перед нами ставит Президент.

Организована система раннего выявления новообразований.

В сентябре стартовал проект Онкопатруль71. В октябре начал работу маммологический центр. Создается пять амбулаторных онкоцентров в рамках единой структуры.

Такое объединение позволяет значительно повысить качество медицинской помощи. Предусмотрено финансирование на приобретение необходимых лекарственных препаратов. Мы намерены и далее повышать ассигнования на эти нужды. Из бюджета на 2019 год выделяется 200 млн рублей на лекарства для онкобольных. А из 238 млн рублей, выделяемых на новое медицинское оборудование, большая часть – по профилю онкологии.

Такие меры необходимы.

Так же как необходимы дополнительные меры по развитию здорового образа жизни.

Большую роль здесь играет доступный спорт. Почти каждый третий житель области периодически занимается физкультурой и спортом.

Наша задача – чтобы спорт стал частью образа жизни как можно большего количества людей.

Для этого нужно создавать все условия, продолжать расширять доступность спортивной инфраструктуры.

В нынешнем году завершили и открыли проблемный долгострой – Веневский ФОК. Во втором квартале 2019-го планируем открыть Ледовый дворец в Туле более чем на 3 тысячи мест.

В бюджете 2019 года предусмотрено 55 млн рублей субсидий муниципалитетам на начало строительства двух крупных объектов – ФОКа в Ясногорске и спортивной инфраструктуры в Щекино.

Заложены деньги на завершение очередного затянувшегося ремонта – Болоховского ФОКа.

Мы наладили эффективный механизм финансирования большого спорта без нагрузки на бюджет. Начали развивать тульскую хоккейную школу, и уже есть первые успехи. Наши именитые футбольная, волейбольная, баскетбольная команды радуют болельщиков. Достойно выступает команда по следж-хоккею. При этом их содержание более чем на 95% поддерживают частные партнеры.

2018 год в Тульской области стал Годом образования и новых знаний.

Он дал импульс внедрению современных технологий, ускорил модернизацию оснащения наших объектов. Дал возможность широкомасштабно внедрять массовые проекты по профессиональному самоопределению детей и раскрытию у них новых талантов.

Эта работа будет продолжена. В 2019 году в структуре расходов бюджета образование – самая весомая статья: почти 30% от всех расходов.

Значительную часть составляют субсидии муниципальным бюджетам, которые увеличились на 54% по сравнению с уровнем 2018 года.

В первую очередь – на создание новых мест для дошкольников. Мы строим новые детские сады, не только привлекая федеральные средства, но и успешно реализуя социальные инвестиционные проекты. Четыре новых детских сада: три в Туле, один в Донском – таков показатель 2018 года. Для дошкольников, в том числе для детей до трех лет, создается почти тысяча новых мест.

Нам предстоит сохранить темпы создания мест в детских садах, выполнить поручение Президента по ликвидации очередности для детей раннего возраста.

Почти 200 млн рублей направлено на начало строительства нового здания действующей школы в Туле. Оно даст дополнительно 100 мест уже в 2019 году. Еще одну школу на 600 мест в областном центре планируется построить за 2019-2020 годы.

Кроме того, мы активно привлекаем на ремонт и строительство социальных объектов внебюджетные средства.

Сегодня школа стала центром не только обязательного образования, но и профориентации – технической или другой направленности. Для этого за последние годы многие школы, учреждения профессионального и дополнительного образования оснащены специальным оборудованием, открыто 17 мини-технопарков. Ведь подготовка ребят к самостоятельному, осознанному выбору профессии – задача, которая должна решаться на всех уровнях образования.

В 2019 году нужно повысить доступность дополнительного образования для детей из отдаленных районов. Начать с малого – с кружков.

Проекты, которые реализуются в Туле и районных центрах, должны прийти в малые города и села.

Особую роль мы отводим нашим вузам. Продолжим развивать программу «Кадры будущего для региона» и систему «Вуз – Регион». Необходимо укреплять связи высших учебных заведений с предприятиями реального сектора – им требуются специалисты конкретного прикладного профиля.

Но необходимо создавать условия и выискивать талантливых ребят с нестандартным мышлением, способностью к творческому труду, которые завтра станут новыми Грязевыми, Шипуновыми, Стечкиными. Активнее использовать практику наших машиностроительных, оборонных, металлургических предприятий по заключению целевых договоров с вузами. Для будущих выпускников конкретные предложения по трудоустройству после учебы – это серьезная мотивация.

Облик городов и поселков области постепенно обновляется. Это в том числе заслуга проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем участвуют все муниципальные образования. Обновляются и восстанавливаются скверы, создаются новые общественные пространства, которые становятся новыми точками притяжения для жителей.

Чтобы облегчить нагрузку на бюджет муниципальных образований, которые в большинстве своем являются дотационными, уровень их софинансирования был снижен в два раза. В 2019 году ассигнования из регионального бюджета по этому проекту составят 228,3 млн рублей.

Мы увеличили региональную составляющую в проекте «Народный бюджет». Доля участия граждан в нем также растет – люди видят результаты.

Они голосуют именно за те объекты, которые считают главными для своих территорий, и участвуют в их благоустройстве своим рублем.

Сейчас ведется работа по созданию Единой транспортной системы города Тулы, предполагающей централизованное управление общественным транспортом. Эта работа требует детального анализа существующих маршрутов, транспортных потоков, пропускной способности городских магистралей. И мы будем планомерно решать этот вопрос. Уже привлекли экспертов из профильного института, которые занимались этим вопросом в Москве и других крупных городах.

В этом комплексе должна решаться и проблема недобросовестных перевозчиков, которые, желая сэкономить, порой пренебрегают элементарными правилами безопасности, не говоря уже о комфорте пассажиров, тем самым создавая опасность для наших граждан и нечестную конкуренцию на рынке пассажирских перевозок. Это неприемлемо.

Даю поручение городским властям Тулы – 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее. От вас ждут ясных предложений и реальных изменений. Покажите результат.

Правительству поручаю оказать полное содействие. В том числе с привлечением УГАДН, МВД, прокуратуры, ФСБ.

Рост доходов бюджета позволяет наращивать финансирование дорожной отрасли. В следующем году у нас будет рост на 700 млн рублей, то есть на 15%.

Всего на ремонт и содержание региональных дорог области в следующем году запланировано выделение 3,5 млрд рублей. Будет отремонтировано 300 км региональных дорог. Еще более миллиарда рублей предусмотрено на ремонт местных дорог.

Особую роль играет проект БКД («Безопасные качественные дороги»). Область в нем успешно участвует с 2017 года. С января 2019-го стартует новый национальный проект, который расширяет географию БКД.

В него включаются все автомобильные дороги регионального значения области и местные дороги в границах Тульской городской агломерации. Проект рассчитан до 2024 года.

В 2019 году в его рамках запланированы работы по ремонту и строительству 151 км региональных дорог, что оценивается в 940 млн рублей. Еще 680 млн рублей планируем выделить на ремонт местных дорог Тульской агломерации.

У нас есть три важных инфраструктурных проекта.

Восточный обход Тулы с мостом через Упу. По достигнутым с Росавтодором договоренностям в 2019 году начинается финансирование проекта. Задача нашим дорожникам – не затягивать сроки начала строительства.

Автомобильный мост в Туле через Упу. Руководству города – до конца первого полугодия провести конкурс. Правительству – сопроводить проект.

Северный обход Новомосковска. В соответствии с Указом Президента образован федеральный Фонд развития. Через него будут финансироваться проекты, которые попадут в федеральный комплексный План модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на основе стратегии пространственного развития России. Задача – обосновать и защитить включение проекта в этот План.

За ближайшие четыре года предстоит обновить парк дорожно-строительной техники «Тулавтодора». В 2019 году рассчитываем на серьезные перемены: впервые за последнее время выделяется крупное финансирование – 184,5 млн рублей.

Перед нами большой пласт работы в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Бюджет 2019 года предполагает выделение около миллиарда рублей. Расходы на строительство и капремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2019 году планируется увеличить более чем на 20%. Субсидии из бюджета составят 127,3 млн рублей.

Одним из основных проектов в сфере ЖКХ на 2019 год станет проект «Чистая вода» с объемом финансирования в 220 млн рублей.

Идет работа по обновлению сетей теплоснабжения. В области действует 22 инвестпрограммы в этой сфере на 3 млрд рублей.

Региональной программой переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2018 год было предусмотрено 500 млн рублей. Эти средства позволяют расселить 895 человек из 50 аварийных домов. Если в этом году региональная программа реализуется в Туле, Новомосковске и ряде населенных пунктов Суворовского и Киреевского районов, то в 2019-м география расширяется, объемы финансирования сохраняются.

Мы ведем работу с федеральными органами, рассчитываем на их поддержку уже в 2019 году. Тем более что Президентом России принято решение о продолжении федеральной программы.

Мы приступили к обновлению лифтового парка. Подлежат замене более двух с половиной тысяч лифтов в 720 домах. Фонд капитального ремонта Тульской области уже ведет работу. Объемы финансирования только из регионального бюджета на 2019 год увеличены в 2,5 раза – до 100 млн рублей.

Область обеспечивает положительную динамику по ключевым направлениям экономического развития. Мы ожидаем сохранение динамики прироста валового регионального продукта не менее 2,5%.

Область уже не первый год в пятерке самых инвестиционно привлекательных регионов. В том числе для иностранных инвесторов. Они к нам идут и вкладывают свои деньги. Бизнес выбирает надежность и перспективу. А в нашем регионе все это есть.

Здоровье региональной экономики – это и здоровье бюджета. Прирост доходов бюджета обусловлен, в первую очередь, улучшением результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, ростом заработной платы сотрудников. Так, по итогам 9 месяцев нынешнего года прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области к аналогичному периоду прошлого года – плюс 10,7%.

Уровень зарплаты в целом по области также растет: уже за первые 8 месяцев – 108,9%.

По оценке Росстата, уровень регистрируемой безработицы в регионе – вдвое ниже, чем в среднем по стране. При этом мы можем говорить о качественном улучшении кадрового капитала региона. Мы развиваем сектор профессионального обучения и переподготовки. В первую очередь для лиц предпенсионного возраста, женщин, которые находятся в отпуске по уходу за детьми. Граждане этих категорий должны получить особые возможности для сохранения своей конкурентоспособности на рынке труда.

Отмечу ключевые направления развития экономики региона.

Первое – дальнейшее развитие ОЭЗ «Узловая». Число резидентов растет, открываются предприятия. Необходимо отметить, что значительная часть резидентов будет производить либо экспортную, либо импортозамещающую продукцию.

Второе – реализация потенциала территорий опережающего социально-экономического развития. Статус ТОСЭР уже получил Ефремов, на подходе Алексин. Это даст особые преференции для инвесторов. А главам администраций моногородов необходимо в полной мере эти возможности использовать и работать с бизнесом, который может прийти в район, а не ждать, пока правительство или корпорация развития сделают эту работу за них.

Третье – повышение производительности труда в промышленности. С 2018 года 16 крупных предприятий региона участвуют в пилотном проекте. К примеру, «Полема» и «Аэрозоль Новомосковск» уже показали 30-процентный рост производительности и вошли в число лидеров национальной программы.

Четвертое – развитие сельского хозяйства, которое мы рассматриваем как один из наиболее инвестиционно привлекательных секторов экономики региона. За последние годы оно показало хорошую динамику, по некоторым сельхозкультурам собираем рекордные урожаи. Сегодня в нашем АПК реализуется 25 крупных проектов на общую сумму более 100 млрд рублей.

Пятое – модернизация нашей «оборонки», развитие ее потенциала в сфере выпуска гражданской продукции и продукции «двойного» назначения. Задача поставлена Президентом. Предприятия области движутся по этому пути.

Работает Координационный центр по обеспечению выпуска гражданской продукции. Принят план, по которому в ближайшие годы в Тульской области будет создано и усовершенствовано более 35 видов продукции: от медицинского оборудования до уборочной техники.

Фонд развития промышленности начал выдавать предприятиям «оборонки» займы по программам перепрофилирования.

Наши традиционные отрасли показывают растущую динамику производства. Для себя мы установили ориентир – держаться показателей развития выше среднероссийских.

Не в полной мере использован сегодня потенциал туристической отрасли.

Здесь основная задача – искать новые формы продвижения региона, повышения его узнаваемости в России и за рубежом – использовать для этого все площадки.

А главное – вывести качество услуг на достойный уровень.

При разработке всех проектов развития региона, совершенствования общественной и деловой среды следует предусматривать возможности для развития, интеграции этой отрасли.

Туристический поток в области растет. В этом году, по нашим прогнозам, прирост будет не менее 10%. Гостей региона традиционно привлекает наш культурный потенциал, который мы не только сохраняем, но и развиваем.

Идет подготовка к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. До конца года откроем в кремле музей археологии. В историческом центре Тулы создается «Музейный квартал».

Указом Президента 2019 год объявлен Годом театра. Уверен, Тульская область внесет в его проведение заметный вклад. На новый уровень выйдут международные фестивали «Толстой Weekend» и «Театральный дворик». Мы продолжим поддерживать детские театры и театры малых городов.

Тула активно обновляется, и большой интерес как жителей, так и гостей региона вызывают новые, современные объекты, созданные в последние годы. В 2018 году мы в короткие сроки реализовали масштабный проект «Тульская набережная», который дал новый облик историческому центру города.

Открыли творческий индустриальный кластер «Октава». Отмечу, что нам удалось не только сохранить производство, но и создать на заброшенных заводских площадях новую точку притяжения для нашей творческой молодежи. Построили первую очередь парка «Патриот».

И что важно, большая часть средств на создание данных объектов – из внебюджетных источников. А ресурсы бюджета я ориентирую на социальные нужды жителей региона.

Всего через пару недель Тула станет новогодней столицей России. На целых тридцать дней. Хочу пожелать всем тулякам и гостям города – пусть эти дни будут интересными и праздничными.

Дорогие друзья, коллеги! Наши цели – реалистичны. В их основании – ответственная оценка наших возможностей. А значит, и результаты должны быть успешными.

Но для того чтобы все планы стали реальностью, необходимо соблюдение трех принципов. Это инициатива, эффективность и ответственность.

Эти три слова должны стать главными принципами работы каждого представителя власти и муниципального самоуправления.

Не ждать сигналов сверху, а думать, искать и находить решения – это инициатива.

Реализовывать задуманное, доводить до конца – это эффективность.

Своевременно принимать решения и отвечать за результаты своей работы, а не искать причины и оправдания – это ответственность.

И конечно, работать в конструктивном диалоге с нашими жителями.

Желаю нам всем достойно завершить уходящий год и вступить в будущий с зарядом на успешное выполнение всех планов.

Спасибо за внимание.