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Баскетбольный «Арсенал» сыграет четыре матча в Туле
Фото из архива Myslo.

Баскетбольный «Арсенал» сыграет четыре матча в Туле

Игры состоятся 18, 19, 22 и 23 ноября. Приходите поддержать наших баскетболистов!

Любителей баскетбола ожидает насыщенная спортивная неделя. БК «Арсенал» проведет четыре домашних игры в рамках Суперлиги-2.

18 ноября в 14.00 оружейники сыграют с командой «Руна-Баскет», ответный матч состоится 19 ноября в 19.00. 22 и 23 ноября в 19.00 БК «Арсенал» проведет матч с БК «Тамбов».

Все игры состоятся в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а). Вход свободный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:44 +2
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