Баскетбольный «Арсенал» сыграет четыре матча в Туле

Фото из архива Myslo.

Любителей баскетбола ожидает насыщенная спортивная неделя. БК «Арсенал» проведет четыре домашних игры в рамках Суперлиги-2.

18 ноября в 14.00 оружейники сыграют с командой «Руна-Баскет», ответный матч состоится 19 ноября в 19.00. 22 и 23 ноября в 19.00 БК «Арсенал» проведет матч с БК «Тамбов».

Все игры состоятся в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а). Вход свободный.