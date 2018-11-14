Всё о негосударственных пенсионных фондах: Как не потерять свои накопления

Фото Дмитрия Дзюбина.

Специалисты негосударственных пенсионных фондов появляются перед дверью квартиры неожиданно, чтобы переманить вас в свой фонд, не давая времени на размышление.

Как не попасть в руки мошенников, не потерять уже накопленные средства и где проверить легальность фонда? Разбираемся со специалистами.



В редакцию Myslo звонят обеспокоенные туляки: к ним в квартиры приходят специалисты негосударственных пенсионных фондов и предлагают перевести накопительную пенсию. Как разобраться во всем этом и не потерять деньги?

Юрий Петушков - Молодой человек по­явился неожиданно и сразу обрушил на нас целый шквал информации. Он уверял, что у них в фонде самые выгодные условия, завлекал хорошими процентами накоплений, говорил, что если мы не перейдем к ним, то пенсия будет маленькой, а наши накопления вообще могут сгореть. Спросил, не подписывали ли мы заявление о переходе в другой фонд. А когда мы задумались, предложил проверить это по номеру нашего СНИЛС. Мы показали, и когда выяснилось, что наши накопления уже есть в другом фонде, мужчина стал уверять: заявления нужно писать не реже раза в год. Это нас насторожило.



Юрий не растерялся и позвонил на горячую линию Пенсионного фонда России. Это и уберегло его от ошибки:

– Оказалось, менять так часто фонд невыгодно. После звонка на горячую линию агент ушел. Всё, что мы запомнили, – фонд назывался «Согласие», а его директором был записан человек, чьи данные оканчиваются на оглы. Мы-то догадались проверить информацию, но кто-то наверняка может попасться на эти уловки.

Журналисты Myslo проверили действующие негосударственные пенсионные фонды. Фондов, в названии которых есть слово «Согласие», два. Но директора с такой фамилией нет ни в одном. Неужели по квартирам туляков ходят мошенники?

в чем смысл негосударственных фондов

Как формируется пенсия? Ваша будущая пенсия разделена на страховую и накопительную. Говоря простыми словами, страховая пенсия – это то, что будет формироваться отчислениями молодых людей, которые будут работать в тот момент, когда вы пойдете на пенсию. Прямо повлиять на размер страховой пенсии мы не можем.

Накопительная пенсия – это то, что было перечислено вашим работодателем с 2002 по 2013 год. По умолчанию страховщиком накопительной пенсии является Пенсионный фонд РФ, который направляет накопления в государственную управляющую компанию ВЭБ.

Но вы вправе выбирать, где будут формироваться ваши накопления, поэтому и появились негосударственные пенсионные фонды. Как правило, они обещают более высокие проценты накоплений и буквально сражаются за право получить как можно больше накоплений от будущих пенсионеров.

Схема работы добросовестных фондов проста: они хранят ваши накопления, вкладывают их в финансовые инструменты и получают прибыль.

Иногда в погоне за клиентами негосударственные фонды ведут нечестную игру. Разбираемся в тонкостях вместе со специалистом.

Правило, которое нужно запомнить абсолютно всем: переходить из одного пенсионного фонда в другой без потерь можно только один раз в пять лет.



Пресс-секретарь Отделения ПФР по Тульской области:

Анна Белова – С 1 января 2015 года гражданин может воспользоваться двумя способами реализации права на смену страховщика. Первый подразумевает, что заявление о переходе от текущего страховщика к новому будет рассмотрено по истечении 5 лет после его подачи. Например, если вы подали заявление в 2018 году, оно будет рассмотрено в 2023 году. В этом случае все средства пенсионных накоплений, в том числе доход, полученный от их инвестирования, будут переданы выбранному страховщику. Если был получен убыток, то новому страховщику его компенсируют.



Второй способ – это досрочный переход. Он предусматривает переход к новому страховщику уже на следующий год после подачи заявления о досрочном переходе. К примеру, если вы подали заявление в 2018 году, оно будет рассмотрено уже в 2019 году. Однако в этой ситуации есть подвох.

При досрочном переходе текущий страховщик передает новому средства без инвестиционного дохода или без компенсации убытка.

То есть вы теряете проценты по накоплениям, которые появились у вас в текущем фонде.

– Как проверить надежность негосударственного пенсионного фонда?

– Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) – участники системы гарантирования прав застрахованных лиц, так что в случае перехода в любой негосударственный фонд ваши накопления будут защищены в размере уплаченных вами или вашим работодателем пенсионных взносов.

Списки негосударственных пенсионных фондов, входящих в систему гарантирования прав застрахованных лиц, размещены на сайте ПФР в части «Перечень НПФ и УК» подраздела «О пенсионных накоплениях» раздела «Будущим пенсионерам», а также на сайте Агентства по страхованию вкладов и Центрального банка.

Каждый НПФ имеет свой сайт, на котором вы можете ознакомиться с его деятельностью.

При выборе НПФ необходимо в первую очередь обратить внимание на опыт, репутацию и на доходность от инвестирования пенсионных накоплений, а также ознакомиться с его инвестиционным портфелем.

– Какие меры предосторожности нужно соблюдать в общении с представителями таких фондов?

– Внимательно следите, кому вы передаете свои персональные данные, и регулярно проверяйте состояние лицевого счета и фонд, в котором находятся ваши накопления.

Не сообщайте данные вашего паспорта и СНИЛС посторонним лицам.

Если у вас возникли вопросы, связанные с формированием пенсионных накоплений, обращайтесь в территориальные органы Пенсионного фонда России через сайт, по телефону или лично.

– Как человеку проверить, не написано ли заявление о переводе от его имени?

– Информацию о страховщике можно получить, сформировав выписку из индивидуального лицевого счета как в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда, так и на портале госуслуг. Также можно лично обратиться за выпиской в клиентскую службу ПФР или в многофункциональный центр.

– Обязан ли человек сообщать ПФР о переходе в негосударственный фонд?

– Да. Если гражданин выбирает страховщиком негосударственный пенсионный фонд, то, заключив договор с выбранным НПФ, ему необходимо в ПФР подать заявление о переходе (досрочном переходе) в негосударственный пенсионный фонд.