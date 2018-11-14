Под Тулой сотрудники ГИБДД спасли 13-летнюю школьницу: видео

Школьники возвращались из Тулы в Воловский район после экскурсии. Внезапно посреди дороги девочке стало плохо.

13 ноября около 4 часов дня патрульный экипаж ГИБДД осуществлял надзор за дорожным движением на автодороге «Тула — Новомосковск». Инспекторы обратили внимание на автобус, оборудованный для перевозки детей, стоявший на обочине.

Внезапно из салона выбежала женщина и начала махать руками с призывом остановиться. Как выяснилось позже, это была педагог воловской школы. Вместе с группой учащихся она возвращалась домой с экскурсии по тульским музеям.

Неожиданно в пути 13-летней школьнице стало плохо. Сотрудники ГИБДД проследовали в автобус и увидели, что девочка нуждалась в экстренной медицинской помощи.

Инспекторы ДПС Геннадий Астапов и Сергей Старостин приняли решение незамедлительно на патрульной машине отвезти школьницу в больницу Киреевского района.

Во время движения полицейские и учительница постоянно разговаривали с девочкой, чтобы она не потеряла сознание.

- Дорога заняла не более семи минут, полицейские занесли в приемный покой девочку и передали медицинским работникам. По предварительным данным, у нее были проблемы с сердцем, сегодня жизни ребенка ничто не угрожает, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Педагог воловской средней школы поблагодарила инспекторов ДПС за отзывчивость и оперативную помощь.

Отметим, что на этой неделе сотрудники ГИБДД помогли заблудившейся пенсионерке попасть домой.