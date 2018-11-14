новости
новости
Регистрация
Под Тулой сотрудники ГИБДД спасли 13-летнюю школьницу: видео

Под Тулой сотрудники ГИБДД спасли 13-летнюю школьницу: видео

Школьники возвращались из Тулы в Воловский район после экскурсии. Внезапно посреди дороги девочке стало плохо.

13 ноября около 4 часов дня патрульный экипаж ГИБДД осуществлял надзор за дорожным движением на автодороге «Тула — Новомосковск». Инспекторы обратили внимание на автобус, оборудованный для перевозки детей, стоявший на обочине.

Внезапно из салона выбежала женщина и начала махать руками с призывом остановиться. Как выяснилось позже, это была педагог воловской школы. Вместе с группой учащихся она возвращалась домой с экскурсии по тульским музеям.

Неожиданно в пути 13-летней школьнице стало плохо. Сотрудники ГИБДД проследовали в автобус и увидели, что девочка нуждалась в экстренной медицинской помощи.

Инспекторы ДПС Геннадий Астапов и Сергей Старостин приняли решение незамедлительно на патрульной машине отвезти школьницу в больницу Киреевского района.

Во время движения полицейские и учительница постоянно разговаривали с девочкой, чтобы она не потеряла сознание.

- Дорога заняла не более семи минут, полицейские занесли в приемный покой девочку и передали медицинским работникам. По предварительным данным, у нее были проблемы с сердцем, сегодня жизни ребенка ничто не угрожает, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Педагог воловской средней школы поблагодарила инспекторов ДПС за отзывчивость и оперативную помощь.

Отметим, что на этой неделе сотрудники ГИБДД помогли заблудившейся пенсионерке попасть домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:12 +27
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сотрудники ГИБДДспасли ребенка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Налоги на недвижимость будут считать по-новому с 1 января 2019 года
Налоги на недвижимость будут считать по-новому с 1 января 2019 года
Всё о негосударственных пенсионных фондах: Как не потерять свои накопления
Всё о негосударственных пенсионных фондах: Как не потерять свои накопления
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.