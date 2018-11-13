За неделю в Тульской области зарегистрировано более 4000 случаев ОРВИ

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В медучреждения региона в полном объеме поступила противогриппозная вакцина для взрослых и детей. По состоянию на 8 ноября привиты от гриппа 399 132 жителя области.

По оценке Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная. За неделю (с 5 ноября по 11 ноября) в регионе зарегистрировано 4376 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 49% и ниже уровня предыдущей недели на 9%. Результаты лабораторных исследований не выявили вирусы гриппозной этиологии.

Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ жители Тульской области могут получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по тел. (4872) 37−33−25, 37−30−77.