В Туле пройдет региональный Форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение»

В Доме Дворянского собрания (Тула, пр. Ленина, 44) пройдет Тульский региональный Форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение».



Форум является одним из механизмов поддержки деятельности общественных объединений и гражданских активистов, действующих на территории Тульской области в вопросах развития гражданского общества.



Организаторами Форума выступают правительство Тульской области и Общественная палата Тульской области.



Целью проведения Форума является оптимизация и совершенствование механизмов (форм) взаимодействия общественных объединений и гражданских активистов с органами власти для решения широкого спектра социально-экономических задач региона, повышение информированности населения об организациях, осуществляющих общественно полезную деятельность, распространение лучших практик и инициатив общественных объединений для увеличения эффективности привлечения социальных инвестиций из различных источников.



Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке до 12.00 26 ноября включительно.