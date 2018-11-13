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В Туле пройдет региональный Форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение»

В Туле пройдет региональный Форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение»

Он состоится 29 ноября 2018 года.

В Доме Дворянского собрания (Тула, пр. Ленина, 44) пройдет Тульский региональный Форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение».

Форум является одним из механизмов поддержки деятельности общественных объединений и гражданских активистов, действующих на территории Тульской области в вопросах развития гражданского общества.

Организаторами Форума выступают правительство Тульской области и Общественная палата Тульской области.

Целью проведения Форума является оптимизация и совершенствование механизмов (форм) взаимодействия общественных объединений и гражданских активистов с органами власти для решения широкого спектра социально-экономических задач региона, повышение информированности населения об организациях, осуществляющих общественно полезную деятельность, распространение лучших практик и инициатив общественных объединений для увеличения эффективности привлечения социальных инвестиций из различных источников.

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке до 12.00 26 ноября включительно.

сегодня, в 14:21 0
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