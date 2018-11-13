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В каких районах туляков расселят из аварийного жилья?
Фото из архива Myslo.

В каких районах туляков расселят из аварийного жилья?

По региональной программе переселения из аварийного фонда за два года обещают расселить 267 семей.

Региональная программа по переселению из аварийного жилья начала реализовываться с начала 2018 года. Планируется, что за год в регионе будет расселено 10,8 тыс. кв. м. Подробнее о программе сегодня в рамках пресс- конференции рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

По её словам, за время действия федеральной программы в Тульской области было расселено 321 тыс. кв. м, это 17 тысяч семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры.

– Но вопрос расселения аварийного фонда оставался, и, понимая его важность, губернатор Алексей Дюмин в рамках Послания-2017 Законодательному собранию дал поручение проработать механизмы по переселению граждан из аварийного фонда без федеральной поддержки, — сказала министр.

Общее финансирование программы составит 507,3 млн рублей. За счёт этих средств муниципалитеты приобретут 267 благоустроенных квартир в новостройках или домах высокой степени готовности.

  • Тула — 196 квартир (741 человек), 7 766,3 кв. м (32 дома);
  • Киреевск — 12 квартир (29 семей), 520,3 кв. м;
  • Болохово — 8 квартир (26 семей), 349,8 кв. м;
  • Бородинское — 15 квартир (28 семей), 525,1 кв. м (всего в Киреевском районе будет расселено 5 домов);
  • Суворовский район — 18 квартир (40 семей), 875,6 кв. м (5 домов);
  • Новомосковск — 18 квартир (33 семьи), 716,8 кв. м (8 домов).

При переселении граждан из аварийного фонда учитываются три фактора:

  1. согласие жителей аварийных квартир;
  2. количество комнат в квартире, из которой переселяют;
  3. площадь квартиры в аварийном фонде.

– Объем площади очень важен, потому что мы не можем предоставить квартиру меньше положенного минимума. Например, если семья проживает в бараке на 14 кв. метрах, то предоставленное ей новое жилье будет иметь площадь не менее 25-26 кв. метров, — пояснила Элеонора Шевченко. — Квартиры приобретаются в границах муниципальных образований.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области отметила, что решение о переселении граждан из аварийного фонда за счет региональных средств нашло поддержку на федеральном уровне — принято решение о компенсации затрат областной казне из бюджета страны.

Элеонора Шевченко отметила, что в рамках региональной программы планируется начать переселение уже в этом году.

– В первую очередь, муниципалитеты должны принять в собственность квартиры, приобретенные в рамках программы. После этого уже начнется процедура передачи квартир жителям. На данный момент Киреевский район уже оформил в собственность квартиры, Новомосковск до конца года должен завершить эту процедуру, Суворовский район — в декабре-январе.

В рамках программы все аварийные дома, из которых переселят жителей, муниципалитеты должны будут снести за свой счет.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:55 0
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Люди
Элеонора Шевченко
Место
Тульская область

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