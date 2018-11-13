В каких районах туляков расселят из аварийного жилья?

Фото из архива Myslo.

По региональной программе переселения из аварийного фонда за два года обещают расселить 267 семей.

Региональная программа по переселению из аварийного жилья начала реализовываться с начала 2018 года. Планируется, что за год в регионе будет расселено 10,8 тыс. кв. м. Подробнее о программе сегодня в рамках пресс- конференции рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

По её словам, за время действия федеральной программы в Тульской области было расселено 321 тыс. кв. м, это 17 тысяч семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры.

– Но вопрос расселения аварийного фонда оставался, и, понимая его важность, губернатор Алексей Дюмин в рамках Послания-2017 Законодательному собранию дал поручение проработать механизмы по переселению граждан из аварийного фонда без федеральной поддержки, — сказала министр.

Общее финансирование программы составит 507,3 млн рублей. За счёт этих средств муниципалитеты приобретут 267 благоустроенных квартир в новостройках или домах высокой степени готовности.

Тула — 196 квартир (741 человек), 7 766,3 кв. м (32 дома);

Киреевск — 12 квартир (29 семей), 520,3 кв. м;

Болохово — 8 квартир (26 семей), 349,8 кв. м;

Бородинское — 15 квартир (28 семей), 525,1 кв. м (всего в Киреевском районе будет расселено 5 домов);

Суворовский район — 18 квартир (40 семей), 875,6 кв. м (5 домов);

Новомосковск — 18 квартир (33 семьи), 716,8 кв. м (8 домов).

При переселении граждан из аварийного фонда учитываются три фактора:

согласие жителей аварийных квартир; количество комнат в квартире, из которой переселяют; площадь квартиры в аварийном фонде.

– Объем площади очень важен, потому что мы не можем предоставить квартиру меньше положенного минимума. Например, если семья проживает в бараке на 14 кв. метрах, то предоставленное ей новое жилье будет иметь площадь не менее 25-26 кв. метров, — пояснила Элеонора Шевченко. — Квартиры приобретаются в границах муниципальных образований.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области отметила, что решение о переселении граждан из аварийного фонда за счет региональных средств нашло поддержку на федеральном уровне — принято решение о компенсации затрат областной казне из бюджета страны.

Элеонора Шевченко отметила, что в рамках региональной программы планируется начать переселение уже в этом году.

– В первую очередь, муниципалитеты должны принять в собственность квартиры, приобретенные в рамках программы. После этого уже начнется процедура передачи квартир жителям. На данный момент Киреевский район уже оформил в собственность квартиры, Новомосковск до конца года должен завершить эту процедуру, Суворовский район — в декабре-январе.

В рамках программы все аварийные дома, из которых переселят жителей, муниципалитеты должны будут снести за свой счет.