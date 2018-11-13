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Какие дома в Туле останутся без света 14 ноября

Какие дома в Туле останутся без света 14 ноября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Каракозова, 79,
  • ул. Декабристов, 1, 3, 4, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
  • ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121,
  • ул. Степанова, 35, 35-а, 144, 146, 150,
  • ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),
  • пер. Кладбищенский, 1-5-а,
  • ул. Патронная, 38, 36, 36-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 19,
  • п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 26, 24,
  • ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19, 21,
  • ул. М. Горького, 17, 19, 26, 28, 28-а, 32, 34,
  • Одоевское шоссе, 61,
  • пр-т Ленина, 24,
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
  • п. Рудаково: ул. Школьная, 1-45,
  • ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.),
  • ул. Н. Волоховская, 1-63, 1-а-г,
  • Мясново: ул. Чмутова, 10-14 (чётн.), 2, 4, 6,
  • ул. Ликбеза, 6,
  • ул. Б. Кулига, 2-57,
  • ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.), 10-26, 34 (чётн.),
  • ул. Советская, 70, 66,
  • ул. Каминского, 12.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:43 +1
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