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Присяжные признали щекинца виновным в жестоком избиении сожительницы

Присяжные признали щекинца виновным в жестоком избиении сожительницы

Спустя сутки после ссоры женщина скончалась в реанимации от полученных повреждений.

Приговором Щекинского районного суда, постановленным на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, 32-летний ранее судимый житель райцентра признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 14 мая, будучи в гостях у знакомого, мужчина избил свою сожительницу, заподозрив её в неверности. На следующий день, будучи в состоянии опьянения, он снова избил женщину в своей квартире, нанеся ей удары по голове, рукам и ногам.

От полученных повреждений потерпевшая на следующий день скончалась в реанимации. Суд приговорил преступника к девяти годам колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, он обязан возместить моральный и материальный ущерб на сумму 540700 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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