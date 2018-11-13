Присяжные признали щекинца виновным в жестоком избиении сожительницы

Приговором Щекинского районного суда, постановленным на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, 32-летний ранее судимый житель райцентра признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 14 мая, будучи в гостях у знакомого, мужчина избил свою сожительницу, заподозрив её в неверности. На следующий день, будучи в состоянии опьянения, он снова избил женщину в своей квартире, нанеся ей удары по голове, рукам и ногам.

От полученных повреждений потерпевшая на следующий день скончалась в реанимации. Суд приговорил преступника к девяти годам колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, он обязан возместить моральный и материальный ущерб на сумму 540700 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.