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В Ефремове в квартире найден труп женщины

В Ефремове в квартире найден труп женщины

По подозрению в убийстве задержан 29-летний местный житель.

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По предварительным данным, 9 ноября в одной из квартир дома № 4 на ул. Лесная в Ефремове обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. 

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение. Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Следователем проведен осмотр места происшествия, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 

сегодня, в 16:00 0
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