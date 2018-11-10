В Ефремове в квартире найден труп женщины

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По предварительным данным, 9 ноября в одной из квартир дома № 4 на ул. Лесная в Ефремове обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение. Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проведен осмотр места происшествия, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.