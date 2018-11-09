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В музее-заповеднике «Бежин луг» отметили 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева
Портрет И. С. Тургенева, художник Илья Репин

В музее-заповеднике «Бежин луг» отметили 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева

После ремонта в бывшей усадьбе писателя открылась новая музейная локация, прошли выставки и спектакли.

В Тульской и Орловской областях отметили 200-летие со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. В орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» состоялось юбилейное торжество с участием главы региона Андрея Клочкова, представителей Министерства культуры России, руководителей органов исполнительной власти в сфере культуры, федеральных музеев. 

Поздравительный адрес от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина зачитала министр культуры региона Татьяна Рыбкина:

«Поздравляю Вас и всех жителей Орловской области с 200-летием со дня рождения великого писателя Ивана Сергеевича Тургенева! Произведения классика наполнены уважением к традициям русского народа, искренним сопереживанием судьбе страны. На его книгах выросло не одно поколение, сегодня их по-прежнему читают и любят во всем мире, ставят по ним спектакли и снимают фильмы.

Жизнь Ивана Сергеевича тесно связана с Орловской и Тульской областями. Ежегодно в Орел, Спасское-Лутовиново, Тургенево и на Бежин луг приезжают тысячи любителей его творчества, которые стремятся проникнуться уникальной атмосферой этих мест. Наши регионы ведут совместную работу по сохранению и популяризации литературных трудов великого земляка.

Уверен, что это плодотворное сотрудничество будет и в дальнейшем способствовать развитию интереса у современной молодежи к наследию Тургенева».

В тульском селе Тургенево, в музее-заповеднике «Бежин луг» прошел цикл мероприятий, посвященных знаменательной дате. После ремонта в усадьбе открыли новый музейный объект – каретный сарай.

В Тульской областной универсальной научной библиотеке состоялось открытие выставки «И.С. Тургенев: путь длиною в жизнь». Книжно-иллюстративная экспозиция знакомит читателей с прижизненными, ценными и редкими изданиями, книгами для детей и изданиями для слабовидящих и незрячих людей.

В тульском ТЮЗе состоялся показ спектакля «Бежин луг». На разных площадках прошли выступления артистов Тульской областной филармонии, которые исполнили произведения русских классиков XIX века.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +4
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