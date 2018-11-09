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В Тульской области пройдёт «Суббота доноров»

В Тульской области пройдёт «Суббота доноров»

Сдать кровь смогут все совершеннолетние жители региона, не имеющие хронических заболеваний.

В субботу, 17 ноября, в Тульской области пройдет региональная донорская акция. Она специально запланирована на выходной день, чтобы дать всем неравнодушным дополнительную возможность совершить добрый поступок.

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает активных доноров и тех, кто впервые хочет отдать свою кровь для спасения больных людей, принять участие в акции.

Донором может стать каждый человек в возрасте от 18 лет, не страдающий хроническими заболеваниями. При себе обязательно иметь паспорт.

Сдать кровь можно будет с 8.00 до 12.00 по следующим адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон: 36-72-89,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А, телефон: 8(48762)6-28-67,
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, телефон: 8(48741)5-56-10.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +3
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