В Тульской области пройдёт «Суббота доноров»

В субботу, 17 ноября, в Тульской области пройдет региональная донорская акция. Она специально запланирована на выходной день, чтобы дать всем неравнодушным дополнительную возможность совершить добрый поступок.

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает активных доноров и тех, кто впервые хочет отдать свою кровь для спасения больных людей, принять участие в акции.

Донором может стать каждый человек в возрасте от 18 лет, не страдающий хроническими заболеваниями. При себе обязательно иметь паспорт.

Сдать кровь можно будет с 8.00 до 12.00 по следующим адресам: