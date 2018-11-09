В Тульской области пройдёт «Суббота доноров»
Сдать кровь смогут все совершеннолетние жители региона, не имеющие хронических заболеваний.
В субботу, 17 ноября, в Тульской области пройдет региональная донорская акция. Она специально запланирована на выходной день, чтобы дать всем неравнодушным дополнительную возможность совершить добрый поступок.
ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает активных доноров и тех, кто впервые хочет отдать свою кровь для спасения больных людей, принять участие в акции.
Донором может стать каждый человек в возрасте от 18 лет, не страдающий хроническими заболеваниями. При себе обязательно иметь паспорт.
Сдать кровь можно будет с 8.00 до 12.00 по следующим адресам:
- Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон: 36-72-89,
- Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А, телефон: 8(48762)6-28-67,
- Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, телефон: 8(48741)5-56-10.
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