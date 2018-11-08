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В Донском закроют детское стационарное отделение
Фото администрации МО Донской.

В Донском закроют детское стационарное отделение

Детей с серьезными заболеваниями будут направлять в Новомосковск.

Накануне в Донском в стенах взрослой поликлиники состоялась встреча главы администрации города Руслана Бутова и главврача больницы Андрея Караваева с населением. Главной темой стало закрытие детского стационара.

По словам Андрея Караваева, для оказания необходимой помощи тяжелобольным детям нужны хорошие условия и специалисты, которые сталкиваются с такими ситуациями постоянно, а не от случая к случаю.

– В настоящее время детский стационар состоит из 20 коек, занято из которых только две. Нет блока интенсивной терапии и реанимационного отделения, поэтому детей с серьезными заболеваниями мы направляем в Новомосковскую детскую больницу, где есть все необходимое для помощи в таких ситуациях, — приводит слова главврача городская администрация.

Местные жители поинтересовались, что будет с медперсоналом и как добираться с детьми до больницы для плановой госпитализации.

По словам Караваева, каждому сотруднику предложат рабочее место. Вопрос доставки детей для плановой госпитализации в данный момент прорабатывается, а тяжелых больных будет доставлять скорая помощь.

Администрация Донского отмечает, что местные жители согласились — детское стационарное отделение в городе целесообразнее закрыть.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:54 −2
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