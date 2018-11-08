Метеопредупреждение: в Туле усилится туман

Уважаемые участники дорожного движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана и недостаточной видимости строго соблюдайте скоростной режим. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

Перед началом движения проверьте исправность световых приборов, так как при их неисправности в условиях ограниченной видимости водитель встречного автомобиля может неправильно оценить ситуацию и перепутать автомобиль с мотоциклом. Не менее опасно и движение машины с неработающими задними световыми приборами.

Включение дальнего света фар не улучшает видимости: свет, отражаясь в мельчайших водяных каплях, создает непрозрачную среду и «слепит» водителя.

Поэтому в тумане следует двигаться только при ближнем свете фар. Лучше всего использовать специальные противотуманные фары с низким и широким пучком света.

Обозначьте габариты автомобиля при остановке. В темное время суток в условиях тумана остановка на неосвещенной автомобильной дороге опасна. Если нужно остановиться, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса — кафе, АЗС, специализированных площадках и т. д.

В случае технической неисправности авто включите аварийную световую сигнализацию, а если она неисправна или отсутствует — выставьте позади автомобиля знак аварийной остановки. Ни в коем случае не останавливайтесь сразу за поворотом.

В соответствии с пунктом 2.3.4 ПДД РФ в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель должен надеть куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа 12.4.281−2014.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения. В этом вам помогут световозвращающие элементы одежды. Идти вдоль дороги нужно лицом к встречному транспорту.

Госавтоинспекция обращает внимание, что экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.