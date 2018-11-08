Тулячки отлично выступили на Кубке России и соревнованиях по чир-спорту и спортивной хореографии
Поздравляем девчонок!
С 1 по 5 ноября в Сочи прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по чир-спорту и спортивной хореографии. В турнирах приняли участие около 1500 спортсменов из 31 региона России. Тульскую область представили команды «Астра» и «Визит».
Тулячки выступили достойно, завоевав несколько наград. В номинациях
- «соло помпон юниорки» первое место заняла Юлия Башутина, второе — Алёна Дмитриева, третье — Валерия Горелкина
- «дуэт юниорки помпон» первое место — Юлия Башутина и Валерия Горелкина, третье — Ангелина Гладкова и Алёна Дмитриева
- «трио юниорки помпон» — Юлия Башутина, Алёна Дмитриева, Валерия Горелкина — первое место
- «мини-формация мажоретки помпон» — Алёна Дмитриева, Юлия Башутина, Ангелина Гладкова и Валерия Горелкина — первое место
- «дуэт твирлинг артистинг» — Юлия Башутина, Ангелина Гладкова — первое место.
Перечисленные спортсменки — участницы команды «Астра» отделения чирлидинга МБУ «СШ «Восток» (тренер Елена Брежнева).
Также Софья Огородникова и Мария Головкина в дисциплине «чир пом флистайл двойки мужчины и женщины» заняли 18 место. Спортсменки из команды «Визит», тренируются под руководством Натальи Хлебниковой.
Подробнее об этом красивом виде спорта читайте в нашей специальной статье.
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