Тулячки отлично выступили на Кубке России и соревнованиях по чир-спорту и спортивной хореографии

С 1 по 5 ноября в Сочи прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по чир-спорту и спортивной хореографии. В турнирах приняли участие около 1500 спортсменов из 31 региона России. Тульскую область представили команды «Астра» и «Визит».

Тулячки выступили достойно, завоевав несколько наград. В номинациях

«соло помпон юниорки» первое место заняла Юлия Башутина, второе — Алёна Дмитриева, третье — Валерия Горелкина

первое место заняла Юлия Башутина, второе — Алёна Дмитриева, третье — Валерия Горелкина «дуэт юниорки помпон» первое место — Юлия Башутина и Валерия Горелкина, третье — Ангелина Гладкова и Алёна Дмитриева

первое место — Юлия Башутина и Валерия Горелкина, третье — Ангелина Гладкова и Алёна Дмитриева «трио юниорки помпон» — Юлия Башутина, Алёна Дмитриева, Валерия Горелкина — первое место

— Юлия Башутина, Алёна Дмитриева, Валерия Горелкина — первое место «мини-формация мажоретки помпон» — Алёна Дмитриева, Юлия Башутина, Ангелина Гладкова и Валерия Горелкина — первое место

— Алёна Дмитриева, Юлия Башутина, Ангелина Гладкова и Валерия Горелкина — первое место «дуэт твирлинг артистинг» — Юлия Башутина, Ангелина Гладкова — первое место.

Перечисленные спортсменки — участницы команды «Астра» отделения чирлидинга МБУ «СШ «Восток» (тренер Елена Брежнева).

Также Софья Огородникова и Мария Головкина в дисциплине «чир пом флистайл двойки мужчины и женщины» заняли 18 место. Спортсменки из команды «Визит», тренируются под руководством Натальи Хлебниковой.

Подробнее об этом красивом виде спорта читайте в нашей специальной статье.