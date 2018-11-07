новости
новости
Регистрация
В Туле перенесут остановку «Площадка»

В Туле перенесут остановку «Площадка»

Теперь она будет находиться за пределами перекрестка улиц Пролетарской и Демидовской Плотины.

С 10 ноября автобусный остановочный пункт «Площадка» (нечетная сторона) перенесут с существующего места расположения на 100 метров в сторону центра города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Это необходимо для приведения остановочного пункта в соответствие с требованиями нормативной документации.

Остановку перенесут за пределы перекрестка улиц Пролетарской и Демидовской Плотины.

Новый остановочный пункт обустроен заездным карманом для общественного транспорта, что позволит снизить заторы, а также увеличить пропускную способность на данном участке автомобильной дороги.

Обращаем внимание, что посадка и высадка пассажиров на автобусы маршрутов № 21 «Малые Гончары — Щегловская Засека», № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский областной онкологический диспансер», № 64 «ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская областная больница» будет осуществляться на существующем трамвайном остановочном пункте, расположенном на ул. Демидовская Плотина в районе дома № 43.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
остановка Площадкаперенос остановки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По факту смерти грудного ребенка в тульском роддоме возбуждено уголовное дело
По факту смерти грудного ребенка в тульском роддоме возбуждено уголовное дело
На мотокроссе в Белеве погиб 17-летний спортсмен: подробности
На мотокроссе в Белеве погиб 17-летний спортсмен: подробности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.