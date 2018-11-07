В Туле перенесут остановку «Площадка»

Теперь она будет находиться за пределами перекрестка улиц Пролетарской и Демидовской Плотины.

С 10 ноября автобусный остановочный пункт «Площадка» (нечетная сторона) перенесут с существующего места расположения на 100 метров в сторону центра города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Это необходимо для приведения остановочного пункта в соответствие с требованиями нормативной документации.

Остановку перенесут за пределы перекрестка улиц Пролетарской и Демидовской Плотины.

Новый остановочный пункт обустроен заездным карманом для общественного транспорта, что позволит снизить заторы, а также увеличить пропускную способность на данном участке автомобильной дороги.

Обращаем внимание, что посадка и высадка пассажиров на автобусы маршрутов № 21 «Малые Гончары — Щегловская Засека», № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский областной онкологический диспансер», № 64 «ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская областная больница» будет осуществляться на существующем трамвайном остановочном пункте, расположенном на ул. Демидовская Плотина в районе дома № 43.