По факту смерти грудного ребенка в тульском роддоме возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Центральному району СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в ЦРД по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, тулячка Анастасия К. обвиняет врачей в халатности. 19 октября она родила здорового мальчика, а 23 октября он скончался в роддоме. При этом матери ребенка сообщили о его смерти лишь спустя несколько часов. Подробности этой ужасной истории здесь.

– В настоящее время следователи проводят весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, назначена и проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, изъята и исследуется медицинская документация, устанавливаются должностные лица из числа медицинских работников, участвовавшие в оказании медицинской помощи женщине, проводятся иные следственные действия, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.