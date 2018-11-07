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По факту смерти грудного ребенка в тульском роддоме возбуждено уголовное дело

По факту смерти грудного ребенка в тульском роддоме возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Следственным отделом по Центральному району СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в ЦРД по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, тулячка Анастасия К. обвиняет врачей в халатности. 19 октября она родила здорового мальчика, а 23 октября он скончался в роддоме. При этом матери ребенка сообщили о его смерти лишь спустя несколько часов. Подробности этой ужасной истории здесь.

– В настоящее время следователи проводят весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, назначена и проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, изъята и исследуется медицинская документация, устанавливаются должностные лица из числа медицинских работников, участвовавшие в оказании медицинской помощи женщине, проводятся иные следственные действия, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:07 +2
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смерть ребенка в роддомесмерть грудного ребенка

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